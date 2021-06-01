В Грузии празднуют Нинооба

Во всех православных храмах сегодня состоятся праздничные молебны в честь просветительницы и покровительницы Грузии

ТБИЛИСИ, 1 июн - Sputnik. В Грузии 1 июня отмечается День пришествия Святой Нино-крестительницы – этот праздник в стране называют Нинооба.

Праздник Нинооба отмечается в Грузии особенно торжественно. Праздничные богослужения пройдут во всех действующих православных храмах.

Из-за пандемии коронавируса верующие в ходе службы в храме должны соблюдать социальную дистанцию и носить макси.

Святую Нино, которая принесла в Грузию христианство, Грузинская православная церковь поминает дважды в год: 1 июня – в день ее пришествия в страну, и в день ее кончины – 27 января.

В Грузии Святую Нино почитают как просветительницу и небесную покровительницу страны – в Тбилиси насчитывается пять храмов, возведенных в честь крестительницы.

Благодаря подвигу равноапостольной Нино, в Грузии возродилось и укрепилось христианство, которое еще в первом веке проповедовал апостол Андрей Первозванный.

Житие Святой

Родилась будущая Святая около 280 года в Каппадокии (современная Турция) в семье знатных и благочестивых родителей. Отец Нино – Завулон был римским воеводой и родственник Святого Георгия Победоносца, а мать – Сусанна, сестра Иерусалимского патриарха Ювеналия.

Детство Нино прошло в родном городе Коластры, а юность – в Иерусалиме. Родители Нино, когда ей исполнилось 12 лет, посвятили свою жизнь служению Богу по благословению Патриарха Иерусалимского.

Воспитание Нино поручили благочестивой старице Нианфоре, которая растила деву в христианском духе, повествуя ей о земной жизни Спасителя и его Страстях.

От старицы Нино узнала, как попал Хитон Господень в далекую страну язычников Иверию (Грузию). С того самого дня она стала слезно просить Пресвятую Богородицу удостоить ее поклониться Хитону Господню, который Божия Матерь своими руками связала любимому сыну.

Путь в Грузию

Нино как-то раз приснилось, что Богородица вручает ей крест из виноградной лозы и посылает в Иверию с проповедью Евангелия.

Проснувшись, Нино обнаружила этот виноградный крест в своей руке, и перевязав его своими косами, пришла к своему дяде – патриарху Ювеналию, который без колебаний благословил юную деву на апостольское служение, услышав ее рассказ.

Святая Нино отправилась в путь, преодолев множество опасностей и избежав чудом смерти, вступила на землю иверийскую в 319 году. Она полюбила местный народ, изучала его обычаи, язык и проповедовала православие, при этом ее проповеди сопровождались многими знамениями.

Когда наступил христианский праздник Преображения Господня, Святая Нино прибыла в город Мцхета (столица древней Грузии), где праздновали языческие торжества. Во время молитвы святой возник очень сильный ветер, снесший идолов, на которых люди молились и приносили им жертвы.

Святая Нино поселилась во Мцхета в семье царского садовника, у которого не было детей. По молитвам святой, жена садовника Анастасия излечилась от бесплодия и стала первой женщиной, которая уверовала во Христа.

Просвещение Грузии

Святая Нино совершила много других чудес – она вылечила царицу Нану, а через некоторое время исцелила от слепоты и царя Мириана.

Легенда повествует, что во время охоты неожиданно тьма снизошла на царя Мириана. Тщетно просил царь о помощи своих богов – мрак не рассеялся. Тогда он впервые обратился с мольбой к Богу, которого проповедовала Нино, свет озарил все небо, и государь уверовал в Всевышнего.

Святое Крещение царь Мириан и царица Нана приняли вместе с детьми и родственниками в водах реки Арагви. В Грузии христианство было объявлено государственной религией в 324 году.

Первую христианскую церковь в Грузии построили на месте захоронения Хитона Господня, которое святой Нино, согласно летописи, было открыто по ее молитвам. Главный собор Грузинской церкви – Светицховели, в честь Двенадцати апостолов Христовых, был перестроен в XI веке. Все главные церковные события, в частности, интронизация Католикоса-Патриарха, проходят именно в Светицховели.

Горные области Грузии все еще оставались непросвещенными, поэтому святая Нино отправилась к верховьям рек Арагви и Иори, в сопровождении пресвитера Иакова и одного диакона, где проповедовала Евангелие язычникам-горцам, многие из которых уверовали во Христа и приняли святое Крещение.

Последний приют

Святая Нино направилась оттуда в Кахетию (Восточная Грузия) и поселилась в шалаше на склоне горы в местечке Бодбе, в котором жила, молилась и проповедовала. Она крестила местных жителей, в том числе и кахетинскую царицу Софию (Соджа) с ее двором.

Святая Нино, совершив свое апостольское служение в Грузии, была извещена о близкой кончине свыше. В послании к царю Мириану она попросила прислать епископа Иоанна, чтобы он приготовил ее в последний путь.

Вместе с епископом Иоанном в Бодбе прибыли царь с духовенством. Они стали свидетелями многих исцелений, которые происходили у смертного одра святой.

По просьбе учениц святая Нино рассказала о своем происхождении и жизни. Рассказ, записанный Соломией Уджармской, послужил основанием жития святой.

Святая Нино преставилась в 335 году, по другим источникам – в 347-м. Ее похоронили по ее желанию в Бодбе.

На этом месте сегодня действует женский монастырь Святой равноапостольной Нино. На северо-востоке от монастыря в ущелье находится источник Святой Нино ("Нинос цкаро") с целебной водой.

В ущелье построены купальня и маленькая церковь во имя ее родителей – святых Завулона и Сусанны. Поток паломников сюда не иссякает никогда.

Нино очень популярное имя в Грузии – этим именем называют многих девочек, так как святая считается покровительницей страны и ее жителей. Святая Нино помогает всем, кто просит ее о заступничестве, а также покровительствует всем, кто крещен именем Нино.

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