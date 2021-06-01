COVID-статистика – за сутки в Грузии скончался 31 пациент

К этому времени на стационарном лечении находятся 3 707 пациентов, состояние 802 из них оценивается как тяжелое, 220 подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 32 930 тестов на коронавирус, 22 831 – на антиген, 10 099 – ПЦР-тестов и выявлено 1 233 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 345 196 случаев инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 002 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 328 620 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончался 31 пациент, а с начала пандемии – 4 804.

Из 1 233 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 676, Аджарии – 102, Имерети – 126, Квемо Картли – 66, Шида Картли – 65, Гурии – 28, Самегрело - Земо Сванети – 89, Кахети – 43, Мцхета-Мтианети – 21, Самцхе-Джавахети – шесть, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.

На данный момент в Грузии 11 746 активных случаев, из них 3 707 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 802 пациентов тяжелое, 220 подключены к аппарату искусственного дыхания. 631 человек находится в ковид-гостиницах. 7 408 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 33 человека, а в самоизоляции – 20 035.

Показатель положительности по данным на 31 мая составляет 3,74%, за две недели – 3,30%, за семь дней – 2,71%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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