13:32 01 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9843
  • 100 RUB4.4516
  • USD3.2688
Поиск
Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы

В Грузии проявился южноафриканский штамм коронавируса

© AFP / KAREN DUCEY
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (334)
41 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/05/1e/251875260.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210601/251896970/V-Gruzii-proyavilsya-yuzhnoafrikanskiy-shtamm-koronavirusa.html

Пока в стране выявлен один случай заражения южноафриканским штаммом, его завез в страну гражданин Грузии, побывавший в Дубае

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Эпидемиологи в Грузии выявили один случай южноафриканского штамма коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, пациент уже выздоровел и его клиническое состояние удовлетворительное. Все его контакты исследованы, результаты их тестов отрицательные, поскольку инфицированный член семьи был своевременно изолирован.

Турист фотографирует Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
К сведению иностранцев: какие ковид-ограничения действуют в Грузии

"Подтверждаю, что лабораторно один случай так называемого южноафриканского штамма выявлен. ВОЗ рекомендует не использовать слова "южноафриканский", "индийский", "британский" и так далее, чтобы не было дискриминации, и пользоваться их сокращенными аббревиатурами. В этом случае речь идет о штамме SARS-CoV-2, который был выявлен у гражданина Грузии с историей путешествия в Дубай", – заявил Гамкрелидзе.

Южноафриканский штамм был выявлен в сентябре 2020 года. Особенно он распространен в ряде африканских стран, также в США и части европейских стран.

Большая часть инфицированных больных в Грузии заражены британским штаммом коронавируса.

Следом за британским штаммом в Грузии выявили и индийский штамм. Первый случай индийского штамма в Грузии был зафиксирован 27 мая.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

Что же касается британского штамма, то он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (334)
Теги:
Амиран Гамкрелидзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Примаков об имидже России за рубежом и студенческих программах для иностранцев
Имидж России и программы для студентов – интервью с Примаковым
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться