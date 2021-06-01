В Грузии проявился южноафриканский штамм коронавируса

Пока в стране выявлен один случай заражения южноафриканским штаммом, его завез в страну гражданин Грузии, побывавший в Дубае

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Эпидемиологи в Грузии выявили один случай южноафриканского штамма коронавируса, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По словам Гамкрелидзе, пациент уже выздоровел и его клиническое состояние удовлетворительное. Все его контакты исследованы, результаты их тестов отрицательные, поскольку инфицированный член семьи был своевременно изолирован.

"Подтверждаю, что лабораторно один случай так называемого южноафриканского штамма выявлен. ВОЗ рекомендует не использовать слова "южноафриканский", "индийский", "британский" и так далее, чтобы не было дискриминации, и пользоваться их сокращенными аббревиатурами. В этом случае речь идет о штамме SARS-CoV-2, который был выявлен у гражданина Грузии с историей путешествия в Дубай", – заявил Гамкрелидзе.

Южноафриканский штамм был выявлен в сентябре 2020 года. Особенно он распространен в ряде африканских стран, также в США и части европейских стран.

Большая часть инфицированных больных в Грузии заражены британским штаммом коронавируса.

Следом за британским штаммом в Грузии выявили и индийский штамм. Первый случай индийского штамма в Грузии был зафиксирован 27 мая.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

Что же касается британского штамма, то он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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