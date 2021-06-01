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КПП Сарпи на грузино-турецкой границе

Сухопутные границы Грузии открыты: что стоит помнить иностранцам?

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (337)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210601/251897408/Sukhoputnye-granitsy-Gruzii-otkryty-chto-stoit-pomnit-inostrantsam.html

Для иностранных граждан, въезжающих в Грузию, в том числе через сухопутную границу обязательным будет отрицательный ПЦР-тест и медицинская страховка

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Иностранные визитеры при въезде в Грузию должны иметь при себе медицинскую страховку, которая, в случае надобности, покроет расходы на лечение коронавирусной инфекции, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом Георгий Гибрадзе.

Сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров с 1 июня.

Турист фотографирует Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
К сведению иностранцев: какие ковид-ограничения действуют в Грузии
"Пересечь сухопутную границу можно будет с документом, подтверждающим полный курс вакцинации и с отрицательным ПЦР-тестом, либо с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. В этом случае лицо будет обязано на третий день после прибытия сделать повторный ПЦР-тест. В то же время, совет призывает визитеров во время пересечения границы иметь при себе медицинскую страховку, которая покрывает расходы лечения COVID-19", – заявил Гибрадзе на брифинге.

Приехать в Грузию могут все вакцинированные против COVID-19 иностранцы (исключение – люди, побывавшие в Индии за последние две недели). Правительство Грузии также составило список стран, граждане которых могут приехать в Грузию без вакцинации, но с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным за 72 часа до приезда. В таком случае иностранцу придется сдавать повторный ПЦР-тест на третий день после прибытия за свой счет.

А вот и список стран, граждане которых могут пересекать границу Грузии с отрицательным результатом ПЦР-теста: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман и Молдова.

Приезжающим в Грузию иностранцам также стоит помнить о ковид-ограничениях, действующих в стране. В противном случае нарушителям придется выплачивать солидные штрафы.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (337)
Теги:
Граница Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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