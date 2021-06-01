15:38 01 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9843
  • 100 RUB4.4516
  • USD3.2688
Поиск
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе

Глава Минздрава Грузии заразилась коронавирусом

photo: Government of Georgia / FB
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (337)
33430
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250141749.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210601/251897910/Glava-Minzdrava-Gruzii-zarazilas-koronavirusom.html

Екатерина Тикарадзе публично вакцинировалась препаратом AstraZenecа в Сачхере в клинике, которую возглавляла несколько лет, 23 марта

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заразилась коронавирусом, информацию подтверждают в ведомстве.

Тикарадзе чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции. Она продолжает работу в дистанционном режиме. Сотрудники Минздрава, которые имели контакт с инфицированным министром, переведены в самоизоляцию.

Паата Имнадзе
photo: Government of Georgia / FB
Медучреждения Грузии уже могут выдавать справки о полной вакцинации

Тикарадзе сделала прививку от коронавируса британо-шведским препаратом AstraZenecа 23 марта.

Вакцинацию Тикарадзе прошла в присутствии тележурналистов в медицинском центре Сачхере (Имерети), директором которого она была в течение нескольких лет. Тикарадзе отметила, что решила пройти вакцинацию там, где провела "много позитивных лет". Своим поступком она хотела мотивировать медперсонал клиники Сачхере сделать вакцину от коронавируса. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (337)
Теги:
Екатерина Тикарадзе, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
День полиции 31 мая 2021 года отмечается в Грузии
День полиции в Грузии – фото парада сотрудников МВД
Примаков об имидже России за рубежом и студенческих программах для иностранцев
Имидж России и программы для студентов – интервью с Примаковым
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
Безработица в Грузии - первые данные 2021 года
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться