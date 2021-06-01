Купайтесь без масок, но гуляйте в масках – советы главного эпидемиолога Грузии

С приближением курортно-туристического сезона эпидемиологи дают советы и наставления, как провести лето с минимальными потерями для здоровья

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Во время купания в море не обязательно носить маску, заявил на брифинге глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья разрабатывает рекомендации ношения масок в открытых пространствах.

"Если вы находитесь в сельской местности, в лесу и вы одни, никто не потребует от вас надеть маску, но если вы находитесь в таком месте, где много людей, то, конечно, там маску нужно носить. В море, если вы купаетесь, никто не потребует от вас носить маску, но если вы гуляете по Батумскому бульвару или на набережной в Кобулети, где много людей рядом с вами, вы, конечно, должны быть маске", – заявил Гамкрелидзе.

Эпидемиологи призывают как граждан Грузии, так и туристов соблюдать правила, установленные для предотвращения распространения коронавируса.

Туристический сезон в Аджарии официально откроется 15 июня. Черноморский регион готовится принять большой поток туристов и отдыхающих.

Грузия преодолела пик третьей волны коронавируса, но пока полностью ее не прошла.

За минувшие сутки в Грузии выявили 1 233 новых случая коронавируса. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 345 тысяч случаев инфицирования, выздоровели более 328 тысяч, скончались – 4 804 человека.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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