Дети лучшая инвестиция в развитие страны – министр образования Грузии

В Грузии, как и во всем мире, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Сегодня для них запланировано множество познавательных и развлекательных мероприятий

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели поздравил детей с Международным днем защиты детей и пожелал им исполнения всех желаний и светлого будущего, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр напомнил, что дети – это самая главная забота взрослых, и они должны стараться создать им здоровую и безопасную среду для развития.

"Дети должны иметь равноправную возможность здоровой жизни и образования. Образованное поколение, которое растет в безопасной и мирной среде, является лучшей инвестицией в развитие страны и формировании лучшего общества", – заявил Чхенкели.

Министерство образования и науки Грузии сделает все для того, чтобы дети учились в мирной и позитивной среде, имели возможность учиться и самореализоваться, отметил Чхенкели.

С Международным днем детей поздравил и вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

"Хочу поздравить всех детей и пожелать им здоровья, благополучия и исполнения желаний. В этот день я также благодарю всех тех людей – учителей, медиков, соцработников, воспитателей, психологов, полицейских, спасателей и профессионалов других сфер, которые вносят личный и важный вклад в развитие и благополучие детей, в защиту их прав", – заявил Талаквадзе.

Международный день защиты детей отмечается в мире с 1925 года. Он был учрежден на Всемирной конференции по правам детей в Женеве.

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