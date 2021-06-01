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Что должны знать жители Грузии перед поездкой в Турцию

© photo: Sputnik
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (337)
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Для граждан Грузии, чтобы попасть в Турцию, с 1 июня необходимо предъявить на границе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Граждане Грузии с 1 июня могут попасть в Турцию как воздушным, так и сухопутным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста, сообщается на странице посольства Грузии в Анкаре.

ПЦР-тест должен быть сделан не позднее 72 часов до поездки.

КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сухопутные границы Грузии открыты: что стоит помнить иностранцам?

С 20 марта, в связи с пандемией коронавируса, было прекращено прямое авиасообщение между Грузией и Турцией. Грузия с 1 февраля 2021 года сняла все ограничения на регулярное международное авиасообщение, введенные из-за пандемии COVID-19.

Сухопутные границы Грузии, закрытые с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса, открылись для иностранных визитеров с 1 июня.

Пересекать границу Грузии с отрицательным результатом ПЦР-теста могут и жители Турции, также как и граждане стран ЕС, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании и Северной Ирландии, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Омана и Молдовы. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (337)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Турция, Грузия

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