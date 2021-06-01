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Национальный архив Грузии создал специальную веб-страницу для детей

© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210601/251901295/Natsionalnyy-arkhiv-Gruzii-sozdal-spetsialnuyu-veb-stranitsu-dlya-detey.html

На детском сайте архива можно найти старые добрые мультфильмы, аудиозаписи сказок, онлайн-версии детских журналов и газет, киносюжеты и много другого интересного

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Национальный архив Грузии создал специальную веб-страницу для детей, приурочив это к Международному дню защиты детей, об этом говорится на официальной странице ведомства.

На детской странице собраны интересные материалы как для детей, так и для взрослых, хранящиеся в фондах Национального архива.

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photo : press-service of the Tbilisi City Hall
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Среди них – грузинские мультипликационные фильмы, аудиозаписи сказок, аудиокниги грузинских писателей-классиков, онлайн-версии детских журналов и газет, киносюжеты.

Отмечается, что в последнее время было реализовано ряд проектов по предоставлению интересных архивных материалов для подрастающего поколения. 

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Теги:
Дети, Национальный архив Грузии, Грузия

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