На детском сайте архива можно найти старые добрые мультфильмы, аудиозаписи сказок, онлайн-версии детских журналов и газет, киносюжеты и много другого интересного

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Национальный архив Грузии создал специальную веб-страницу для детей, приурочив это к Международному дню защиты детей, об этом говорится на официальной странице ведомства.

На детской странице собраны интересные материалы как для детей, так и для взрослых, хранящиеся в фондах Национального архива.

Среди них – грузинские мультипликационные фильмы, аудиозаписи сказок, аудиокниги грузинских писателей-классиков, онлайн-версии детских журналов и газет, киносюжеты.

Отмечается, что в последнее время было реализовано ряд проектов по предоставлению интересных архивных материалов для подрастающего поколения.

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