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Молодожены во время свадебной церемонии

"Не отнимай детство" - в Грузии стартовала кампания против ранних браков

© Sputnik / Sergey Sitnikov
Общество
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В МВД Грузии считают, что ранние браки все еще остаются серьезной проблемой в стране, поэтому считают, что решить ее без активной общественной поддержки невозможно

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. "Не отнимай детство" - информационную кампанию против ранних браков под таким названием запустило министерство внутренних дел Грузии во вторник, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Цель кампании – искоренение преступлений, поощряющих браки в раннем возрасте, и повышение осведомленности общества по этому вопросу, а также своевременное информирование полиции о подобных фактах.

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"Детские браки остаются острой проблемой по всей стране, что особенно пагубно сказывается на девочках и женщинах. Одним из приоритетов министерства внутренних дел является своевременное выявление преступлений данной категории и эффективное расследование", - отмечено в сообщении МВД.

Недостаточная правовая осведомленность среди населения и отсутствие информации об указанных преступлениях остается одним их главных вызовов, что, с одной стороны, затрудняет своевременное выявление преступления, а с другой – эффективное реагирование и получение необходимых доказательств, отмечают в МВД.

Информационная кампания будет вестись в течение двух месяцев. В ее рамках запланированы различные мероприятия, в том числе встречи как в Тбилиси, так и в регионах с разными целевыми группами. Также подготовлена социальная реклама на тему ранних браков. Информационные буклеты будут напечатаны на грузинском, азербайджанском и армянском языках и предоставлены администрациям школ.

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Теги:
брак, МВД Грузии, Грузия

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