Домашняя обстановка вместо интерната - в Батуми открылся дом семейного типа для лиц с ОВЗ

Проект осуществляет организация "Рука об руку", которая за десять лет существования помогла адаптироваться к самостоятельной жизни десяткам людей с ограниченными возможностями

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Дом семейного типа для лиц с ОВЗ открыла организация "Рука об руку" в Батуми, информация доступна на странице организации в Facebook.

С открытием седьмого по счету дома семейного типа еще пять человек с ограниченными возможностями здоровья смогут жить не в учреждении закрытого типа, а в самом обычном доме. Для бенефициаров нет возрастных ограничений - это могут быть и подростки, и лица преклонного возраста.

"Среди наших бенефициаров есть те, кто не получил адекватной поддержки в собственных семьях, и теперь с нашей помощью эти бенефициары будут жить в более комфортной и адаптированной среде. Они могут жить в сообществе, в естественной среде, как и любой другой человек. Разница лишь в том, что на начальном этапе им нужна поддержка помощников при переходе к самостоятельному образу жизни", - сказала глава организации Майя Шишниашвили.

По ее словам, за почти 10 лет существования организации "Рука об руку" удалось адаптировать к современным условиям жизни в обществе десятки людей. При поддержке профессиональных, квалифицированных и опытных помощников лица с ОВЗ после выхода из изолированной системы доказали, что жилье семейного типа - единственная правильная и гуманная альтернатива масштабному учреждению.

Бенефициаров по возможности учат заниматься хозяйством. У дома разбит огород, есть домашние питомцы.

В ближайшее время организаторы планируют открыть еще один дом семейного типа в городе Сенаки на западе Грузии.

С 2011 года при поддержке доноров, международных партнеров, местного гражданского общества и государственного сектора "Рука об руку" стал одним из самых успешных социальных проектов.

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