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Эпидемия коронавируса - вакцинация вакциной Спутник V (Гам Ковид Вак)

Въезд в Грузию открыт и для граждан РФ, привитых российскими вакцинами от коронавируса

© AP Photo / Khalil Hamra
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (338)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210601/251902545/Vezd-v-Gruziyu-otkryt-i-dlya-grazhdane-RF-privitykh-rossiyskimi-vaktsinami-ot-koronavirusa.html

Помимо ковид-паспорта любой иностранный визитер при пересечении границы Грузии должен иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Граждане России, как и граждане любой другой страны, при въезде в Грузию могут быть вакцинированы любой вакциной, в том числе и российского производства.

Для этого при себе необходимо иметь документ, подтверждающий иммунизацию (на английском или грузинском языке), и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до приезда в Грузию.

КПП Сарпи на грузино-турецкой границе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Сухопутные границы Грузии открыты: что стоит помнить иностранцам?

Если гражданин России не вакцинирован, то ему необходимо заполнить специальную электронную анкету до приезда в Грузию и указать в ней историю поездок за последние 14 дней, место проживания в Грузии и контактные данные.

Кроме того, нужно иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, а также провести повторное тестирование на третий день после прибытия.

Тест делается за свой счет. Стоимость ПЦР-теста в среднем от 90 до 120 лари (27 - 36 долларов США). Результат ПЦР-теста необходимо иметь и на детей, если они путешествуют вместе со взрослыми.

Иностранным гражданам необходимо также иметь медицинскую страховку, которая покрывала бы лечение в случае инфицирования уже на территории Грузии.

Грузия с 1 февраля 2021 года возобновила регулярное международное авиасообщение, а с 1 июня открыла сухопутные границы. Граждане России могут приезжать в Грузию с 1 марта. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (338)
Теги:
Вакцинация, Граница Грузии, Грузия

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