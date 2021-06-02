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В магазине по продаже охотничьего и газового оружия

Ношение газового оружия могут разрешить в Грузии

© photo: Sputnik / Игорь Михалев
Общество
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Темы:
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Согласно законопроекту, запрещается носить газовое оружие открыто, а также демонстрировать его публично

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Поправки в закон "Об оружии", разрешающие ношение гражданами газового оружия уже инициированы в парламенте Грузии.

В законопроекте указано, что поскольку газовое оружие является средством защиты и выполняет защитную функцию, его регистрация осуществляется с правом ношения, но на определенных условиях. Ранее ношение газового оружия разрешалось только представителям юридического лица публичного права.

Здание главной прокуратуры Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно законопроекту, запрещается носить газовое оружие открыто, а также демонстрировать его публично.

Вместе с тем, согласно законопроекту, запрещается использование звукового (акустического) оружия. Его разрешено использовать только для определенной цели – в театральных постановках, кино- и телешоу, исторических реконструкциях, парадах и спортивных мероприятиях.

Объясняется решение тем, что этот вид оружия не имеет защитной функции, поэтому физическим лицам запрещается его ношение.

Патрульная полиция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"По статистике, в 2020 году с применением звукового оружия было совершено 18 ограблений, а в 2021 году (по состоянию на апрель этого года) – 8 ограблений. В 2020 году с применением звукового оружия было совершено 24 других насильственных преступлений, а в 2021 году – 12. Газовое, звуковое и пневматическое оружие было изъято в 755 случаях в 2020-2021 годах", – говорится в законопроекте.

В законе "Об оружии" дается четкое определение газовому оружию во избежание неверных трактовок. Это пистолет или револьвер, предназначенные для временного выведения из строя живого объекта с помощью слезоточивых или раздражающих веществ, со специальным стационарным ограничителем, исключающим выстрел снаряда либо дробовых снарядов в стволе или барабане.

Правила приобретения оружия в Грузии также регулируются законом "Об оружии".

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Темы:
Парламент Грузии (310)
Теги:
Оружие, Парламент Грузии, Грузия

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