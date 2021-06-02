Грузия отмечает День защиты Куры

По традиции День защиты Куры отмечается также в Армении и Азербайджане, по территории которых протекает самая крупная водная артерия Закавказья

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В Грузии, Армении и Азербайджане 2 июня отмечается День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – Куры.

Национальное агентство окружающей среды Грузии осуществляет ежемесячный, регулярный мониторинг качества воды в реке в 19 точках, а в три месяца раз – в 33 точках.

В связи с Днем защиты Куры специалисты взяли из реки образцы воды, результаты которых станут известны через несколько дней.

День защиты Куры был учрежден в 1999 году.

Кура – самая крупная река Закавказья. Берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море. Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой. Часть бассейна Куры (в основном ее крупнейшего притока Аракса) находится на территории Армении и Ирана.

Протяженность Куры составляет 1 364 км, площадь водосборного бассейна – 188 тыс. км².

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