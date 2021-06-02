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Вид на город Тбилиси - мост Мира и река Кура

Грузия отмечает День защиты Куры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210602/251906506/Gruziya-otmechaet-Den-zaschity-Kury.html

По традиции День защиты Куры отмечается также в Армении и Азербайджане, по территории которых протекает самая крупная водная артерия Закавказья

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В Грузии, Армении и Азербайджане 2 июня отмечается День защиты главной водной артерии Южного Кавказа – Куры.

Национальное агентство окружающей среды Грузии осуществляет ежемесячный, регулярный мониторинг качества воды в реке в 19 точках, а в три месяца раз – в 33 точках.

Вид на город Тбилиси в пасмурную погоду. Вид на набережную реки Кура, мост Мира и центр города
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Грузии отмечают День защиты Куры

В связи с Днем защиты Куры специалисты взяли из реки образцы воды, результаты которых станут известны через несколько дней.

День защиты Куры был учрежден в 1999 году.

Кура – самая крупная река Закавказья. Берет начало в Армянском нагорье на территории Турции, впадает в Каспийское море. Река течет по территории трех государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух последних является основной рекой. Часть бассейна Куры (в основном ее крупнейшего притока Аракса) находится на территории Армении и Ирана.

Протяженность Куры составляет 1 364 км, площадь водосборного бассейна – 188 тыс. км².

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Теги:
Кура, Грузия

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