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Китайская вакцина Sinovac

Защищают ли вакцины от южноафриканского штамма коронавируса?

© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (342)
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Южноафриканский штамм COVID-19 оказался наиболее стойким к существующим к этому времени вакцинам, но их можно приспособить и к этой разновидности инфекции

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Южноафриканский штамм коронавируса наиболее устойчивый к существующим на сегодняшний день вакцинам, заявил руководитель национальной группы технических советников иммунизации, директор Тбилисской детской клиники имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По словам Чхаидзе, вакцины действуют и на южноафриканский штамм, но в первую очередь они эффективны к китайскому штамму. По его словам, когда вакцины проходили исследования первой, второй, третьей фаз, целью создателей препарата было воздействовать именно на этот штамм, поскольку в то время был распространен только китайский вариант коронавируса, с которого и началась пандемия.

Пандемия коронавируса - вакцинация
© AFP / KAREN DUCEY
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"Все вакцины созданы против китайского штамма. Что касается остальных штаммов, появившихся в дальнейшем, – таких восемь и они имеют определенные клинические особенности. Доказано, что все эти вакцины действуют против этих штаммов, но сравнительно с меньшей эффективностью. В этом плане отличается южноафриканский штамм, который является более устойчивым к этим вакцинам", – заявил Чхаидзе.

Вместе с тем он отметил, что с появлением новых штаммов коронавируса, более устойчивых к вакцинам, производители в течение 2-3 недель могут изменить вектор препарата и сделать его эффективным к новому штамму.

Эпидемиологи 1 июня выявили в Грузии один случай южноафриканского штамма коронавируса.

В мире южноафриканский штамм был выявлен в сентябре 2020 года. Помимо ряда африканских стран, он уже распространен также в США и некоторых европейских странах.

Южноафриканский штамм коронавируса отличается высокой заразностью, так как ему проще связываться с рецепторами в организме человека. Он протекает преимущественно в тяжелой форме у молодых и ранее здоровых людей. Считается, что южноафриканский штамм еще более коварен, чем остальные. По словам специалистов, он способен ускользать от антител, которые выработались ранее при встрече с вирусом. Таким образом, люди могут повторно заразиться коронавирусом.

Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы
© AFP / KAREN DUCEY
В Грузии проявился южноафриканский штамм коронавируса

На данный момент в Грузии большая часть инфицированных заражены британским штаммом коронавируса.

Следом за британским штаммом в Грузии выявили и индийский штамм. Первый случай индийского штамма в Грузии был зафиксирован 27 мая.

Индийский штамм коронавируса, который считают более заразным и устойчивым к антителам, по данным Всемирной организации здравоохранения, покорил несколько континентов и проник в полсотни стран мира. Специалисты считают индийский штамм коронавируса более опасным, чем другие штаммы, потому что он более агрессивный. Индийский штамм коронавируса выявлен в 52 странах мира, из них 25 – это европейские страны.

Что же касается британского штамма, то он был выявлен в Грузии в конце февраля. Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (342)
Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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