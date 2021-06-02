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Эпидемия коронавируса - женщины на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 954

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (342)
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 30 человек, из ковид-клиник страны выписаны 896 пациентов, а с начала пандемии вылечились 329 516

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 954. Скончались 30 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 346 150 случаев заражения.

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© AFP / KAREN DUCEY
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 896 человек, с начала пандемии вылечились 329 516 пациентов. Скончались 4 834.

За сутки сделано 30 603 тестов, в том числе 18 444 на антиген и 12 159 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 3,12%, за последние 14 дней – 3,23%, за последние семь дней – 2,8%.

Прививки сделали 149 191 человек, в том числе за последние сутки – 5 251.

В карантине в данное время находятся 27 человек, в стационарах – 3 541, в ковид-гостиницах – 639.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (342)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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