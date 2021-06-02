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Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы

COVID-статистика – в Грузии сохраняется высокая смертность от коронавируса

© AFP / KAREN DUCEY
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (342)
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К этому времени состояние 789 пациентов считается тяжелым, 223 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 30 603 тестов на коронавирус – 18 444 на антиген, 12 159 ПЦР-тестов и выявлено 954 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 346 150 случаев инфицирования.

Пандемия коронавируса - научные исследования крови и анализы
© AFP / KAREN DUCEY
В Грузии проявился южноафриканский штамм коронавируса

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 896 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 329 516 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 30 человек, а с начала пандемии – 4 834.

Из 954 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 509, Аджарии – 82, Имерети – 99, Квемо Картли – 67, Шида Картли – 33, Гурии – 9, Самегрело - Земо Сванети – 88, Кахети – 30, Мцхета-Мтианети – 24, Самцхе-Джавахети – 11, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – два.

На данный момент в Грузии 11 774 активных случаев, из них 3 541 нуждается в стационарном лечении. Состояние 789 пациентов тяжелое, 223 подключены к аппарату искусственного дыхания. 639 человек находятся в ковид-гостиницах. 7 594 инфицированных проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 27 человек, а в самоизоляции – 19 104.

Показатель положительности по данным на 1 июня составляет 3,12%, за две недели – 3,23%, за семь дней – 2,80%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (342)
Теги:
Статистика, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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