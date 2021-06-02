Загар любой ценой: в Тбилисский ожоговый центр начали поступать первые пациентки

Медики предупреждают не только о коварности солнца, но и тех народных средствах, которые применяют наиболее отчаянные модницы, чтобы пощеголять бронзовым отливом кожи

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В ожоговый центр Тбилиси поступили две девушки с солнечными ожогами.

Как заявил журналистам директор центра Гуга Кашибадзе, у пациенток обожжена практически вся поверхность тела.

Девушки остаются в клинике и продолжают лечение.

Вместе с тем Кашибадзе отметил, что в этом году в ожоговый центр пока не поступали пациенты с ожогами от отвара из листьев инжира, который нередко используется молодыми девушками для придания телу бронзового цвета.

Медики категорически не советуют применять для получения загара отвар из листьев инжира, а также не находиться на солнце с 11:00 до 17:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.

Врачи рекомендуют особо остерегаться прямых солнечных лучей детям и пожилым людям.

Несмотря на вредные последствия, в Грузии культ загара. Летом в столице переполнены все открытые бассейны, пляжи озер и тбилисского водохранилища. Загорают на балконах, во дворах частных домов, а также часто ходят в солярий.

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