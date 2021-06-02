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Отдыхающие летом загорают у бассейна в Батуми

Загар любой ценой: в Тбилисский ожоговый центр начали поступать первые пациентки

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (418)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210602/251908069/Zagar-lyuboy-tsenoy-v-Tbilisskiy-ozhogovyy-tsentr-nachali-postupat-pervye-patsientki.html

Медики предупреждают не только о коварности солнца, но и тех народных средствах, которые применяют наиболее отчаянные модницы, чтобы пощеголять бронзовым отливом кожи

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. В ожоговый центр Тбилиси поступили две девушки с солнечными ожогами.

Как заявил журналистам директор центра Гуга Кашибадзе, у пациенток обожжена практически вся поверхность тела.

Девушки остаются в клинике и продолжают лечение.

Отдыхающие на пляже Батуми
© Sputnik / Alex Shlamov
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Вместе с тем Кашибадзе отметил, что в этом году в ожоговый центр пока не поступали пациенты с ожогами от отвара из листьев инжира, который нередко используется молодыми девушками для придания телу бронзового цвета.

Медики категорически не советуют применять для получения загара отвар из листьев инжира, а также не находиться на солнце с 11:00 до 17:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.

Врачи рекомендуют особо остерегаться прямых солнечных лучей детям и пожилым людям. 

Несмотря на вредные последствия, в Грузии культ загара. Летом в столице переполнены все открытые бассейны, пляжи озер и тбилисского водохранилища. Загорают на балконах, во дворах частных домов, а также часто ходят в солярий.

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (418)

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