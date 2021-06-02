"Можно даже обниматься" – кому грузинский эпидемиолог разрешает снять маску?

От ставшей неотъемлемой частью нашей жизни – маски – мы сможем избавиться только тогда, когда все вокруг нас будут вакцинированы

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Полный иммунитет людей вырабатывается через две недели после полной вакцинации, заявил в эфире Первого канала замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.

По словам Имнадзе, люди, получившие две дозы вакцины, могут не надевать маску в окружении полностью вакцинированных лиц.

"Когда вокруг вас все дважды вакцинированы, вы уже можете находиться с ними без маски, обнять их, без всяких проблем сидеть вместе с ними за одним столом. Для этого нужно, чтобы вокруг вас все были дважды вакцинированы", – заявил Имнадзе.

В Грузии прививку от коронавируса сделали 149 191 человек, из них 33 718 вакцинированы полностью, то есть получили две дозы.

Для вакцинации населения в Грузии используются препараты AstraZeneca, Pfizer и две китайские вакцины Sinopharm и Sinovac.

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