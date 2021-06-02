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Президент Грузии Саломе Зурабишвили

Президент Грузии помиловала восемь осужденных женщин

photo: courtesy of Salome Zourabichvili / FB
Общество
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Темы:
Президент Грузии (157)
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Sputnik Грузия
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Акт о помиловании президент приурочила к празднику Нинаоба – Дню пришествия святой Нино в Грузию, который отмечается 1 июня

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в честь праздника Нинооба – Дня пришествия святой Нино-крестительницы в Грузию – помиловала восемь осужденных женщин, сообщает пресс-служба главы государства.

Святую Нино, которая принесла в Грузию христианство, Грузинская православная церковь поминает дважды в год: 1 июня – в день ее пришествия в страну, и в день ее кончины – 27 января.

Президент издала акт о помиловании 2 июня.

Пенитенциарные учреждения покинут четыре женщины, а еще четверым сокращен срок тюремного заключения.

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Темы:
Президент Грузии (157)
Теги:
Помилование, Президент Грузии, Грузия

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