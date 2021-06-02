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Министерство здравоохранения Грузии

В Грузии восьмерым врачам приостановили профдеятельность

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Здравоохранение в Грузии (419)
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Совет профессионального развития рассмотрел вопрос профессиональной ответственности 28 врачей, восемь из них на время лишились сертификата, а 12 получили письменные предупреждения

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Совет профессионального развития временно приостановил восьмерым врачам действие госсертификата, сообщает пресс-служба Минздрава страны.

В министерстве здравоохранения Грузии состоялось ежемесячное заседание Совета профессионального развития. Совет рассмотрел 12 вопросов, изученных Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, в том числе вопрос привлечения к профессиональной ответственности 28 врачей.

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По решению совета, восьмерым врачам приостановлено действие госсертификата, 16 врачей получили письменное предупреждение, а четыре врача не были привлечены к профессиональной ответственности.

С января 2021 года до 31 мая включительно Совет профразвития Грузии рассмотрел 54 вопроса, а также 93 дела профответственности медиков.

Совет профессионального развития состоит из представителей ведомств, подчиненных Минздраву, комитета по вопросам здравоохранения Минздрава, медучреждений и отраслевых ассоциаций. 

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Темы:
Здравоохранение в Грузии (419)
Теги:
Минздрав Грузии, Грузия

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