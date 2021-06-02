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Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле, Турция

Что нужно знать тем, кто едет из Грузии в Турцию – полный список требований

© photo: Sputnik / Ruslan Krivobok
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1909)
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Любой иностранный визитер, пересекший границу Турции со всеми необходимыми документами, на территории страны может быть подвергнут выборочному ПЦР-тестированию

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Посольство Турции в Тбилиси информирует граждан Грузии о правилах въезда на территорию Турции.

Как говорится в сообщении диппредставительства, для въезжающих в Турцию с территории Грузии граждан необходимо иметь при себе:

– документ о вакцинации против коронавируса, пройденной не меньше чем за 14 дней до приезда в республику;

– документ о том, что человек переболел COVID-19 в последние шести месяцев.

Турист фотографирует Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Если таких документов при себе нет, тогда необходимо представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не больше чем за 72 часа до приезда в Турцию, или экспресс-тест на антиген, сделанный не больше чем за 48 часов до пересечения границы.

При этом визитеры, въезжающие на территорию Турции, в зависимости от места их назначения, могут подвергнуться выборочному ПЦР-тестированию.

В случае, если ответ будет положительный, лечение инфицированного оплатит государство, а все контактировавшие с зараженным лицом будут помещены в 14-дневный карантин.

Карантин закончится, если на десятый день пребывания результат ПЦР-теста будет отрицательный. Для тех, у кого зафиксируют мутировавший вирус B.1.617, карантин закончится после отрицательного ответа ПЦР-теста на 14 день.

Члены экипажа самолета, корабля, моряки и водители грузовиков освобождены от тестирования и карантина. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1909)
Теги:
Грузино-турецкая граница, Турция, Грузия

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