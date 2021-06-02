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Пандемия коронавируса - вакцинация вакциной Спутник

Специалисты назвали причину высокого показателя смертности от коронавируса в Грузии

© AFP / JORGE BERNAL
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (348)
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Sputnik Грузия
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По нынешнему показателю смертности в пересчете на душу населения Грузия занимает 30-е место в Европе

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пик показателя смертности от коронавируса в Грузии приходится на третью-четвертую неделю третьей волны пандемии, заявил руководитель национальной группы технических советников иммунизации, директор Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, в течение последних двух дней держится высокий показатель смертности – 30-31 пациент в день, что очень много для такой маленькой страны, как Грузия.

Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: Ivane Chkhaidze / FB
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"Во время второй волны максимальный показатель смертности составлял 52 человека в сутки. Если пересмотреть динамику, показатель инфицирования сейчас снизился, а по смертности у нас рост. Нужно учесть тот фактор, что ожидаемый рост смертности всегда совпадает с пиком инфицирования. У нас пик инфицирования был в начале мая, соответственно, мы ожидали, что пик смертности наступит где-то через 3-4 недели, так реально и произошло. 5 мая у нас был самый высокий показатель инфицирования – 2100 случаев, а спустя три-четыре недели мы получили высокий показатель смертности", - заявил Чхаидзе.

По его наблюдениям, большое значение имеет и штамм коронавируса. Во время второй волны ведущим штаммом в Грузии был китайский, а сейчас распространен британский, который отличается сравнительно высокой летальностью. Соответственно, такой высокий показатель смертности обусловлен совокупностью нескольких факторов.

Китайская вакцина Sinovac
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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По мнению еще одного авторитетного инфекциониста директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, обычно показатель смертности растет параллельно с показателем инфицирования. И сейчас по уровню смертности от коронавируса в пересчете на душу населения, сказал он, Грузия занимает 30-е место в Европе.

"В Европе как только стал снижаться показатель инфицирования, стала снижаться и смертность. Грузия немного отстает от этого процесса по двум причинам: первая – это то, что в плане вакцинации мы серьезно отстаем от других стран... Вторая причина заключается в том, что за рубежом пик второй, третьей волны начался раньше и уже спал", - заявил Церцвадзе.

Инфекционист считает, что эпидситуация изменится и смертность снизится только в том случае, если процесс вакцинации будет более интенсивным и в день прививки будут делать не 2-3 тысячи, а 7-8 тысяч человек.

В Грузии прививки от коронавируса, по последним данным, сделал 149 191 человек, из них 33 718 вакцинированы полностью, то есть получили две дозы.

Вакцинация в стране производится препаратами AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими вакцинами Sinopharm и  Sinovac. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (348)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Грузия

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