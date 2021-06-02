Специалисты назвали причину высокого показателя смертности от коронавируса в Грузии

По нынешнему показателю смертности в пересчете на душу населения Грузия занимает 30-е место в Европе

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Пик показателя смертности от коронавируса в Грузии приходится на третью-четвертую неделю третьей волны пандемии, заявил руководитель национальной группы технических советников иммунизации, директор Тбилисской детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.

По его словам, в течение последних двух дней держится высокий показатель смертности – 30-31 пациент в день, что очень много для такой маленькой страны, как Грузия.

"Во время второй волны максимальный показатель смертности составлял 52 человека в сутки. Если пересмотреть динамику, показатель инфицирования сейчас снизился, а по смертности у нас рост. Нужно учесть тот фактор, что ожидаемый рост смертности всегда совпадает с пиком инфицирования. У нас пик инфицирования был в начале мая, соответственно, мы ожидали, что пик смертности наступит где-то через 3-4 недели, так реально и произошло. 5 мая у нас был самый высокий показатель инфицирования – 2100 случаев, а спустя три-четыре недели мы получили высокий показатель смертности", - заявил Чхаидзе.

По его наблюдениям, большое значение имеет и штамм коронавируса. Во время второй волны ведущим штаммом в Грузии был китайский, а сейчас распространен британский, который отличается сравнительно высокой летальностью. Соответственно, такой высокий показатель смертности обусловлен совокупностью нескольких факторов.

По мнению еще одного авторитетного инфекциониста директора тбилисской инфекционной больницы Тенгиза Церцвадзе, обычно показатель смертности растет параллельно с показателем инфицирования. И сейчас по уровню смертности от коронавируса в пересчете на душу населения, сказал он, Грузия занимает 30-е место в Европе.

"В Европе как только стал снижаться показатель инфицирования, стала снижаться и смертность. Грузия немного отстает от этого процесса по двум причинам: первая – это то, что в плане вакцинации мы серьезно отстаем от других стран... Вторая причина заключается в том, что за рубежом пик второй, третьей волны начался раньше и уже спал", - заявил Церцвадзе.

Инфекционист считает, что эпидситуация изменится и смертность снизится только в том случае, если процесс вакцинации будет более интенсивным и в день прививки будут делать не 2-3 тысячи, а 7-8 тысяч человек.

В Грузии прививки от коронавируса, по последним данным, сделал 149 191 человек, из них 33 718 вакцинированы полностью, то есть получили две дозы.

Вакцинация в стране производится препаратами AstraZeneca, Pfizer и двумя китайскими вакцинами Sinopharm и Sinovac.

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