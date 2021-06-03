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Китайская вакцина Pfizer

Список вакцин против коронавируса расширится в Грузии летом

© REUTERS / STEPHANE MAHE
Общество
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В Грузии началась вакцинация от коронавируса (130)
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По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 149 191 человек, из них полные две дозы получили 33 718 граждан

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Помимо существующих вакцин против коронавируса, летом граждане Грузии смогут привиться препаратами Novavax и Johnson & Johnson, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Эффективность американской вакцины Novavax составляет 89,3%. Препарат создан на основе инактивированного коронавируса. Novavax эффективна против британского варианта коронавируса. Вакцина американской компании Johnson&Johnson создана по тому же принципу, что и AstraZeneca, только в ее случае достаточно прививки одной дозой. Результаты клинических испытаний вакцины указывают на то, что данный препарат уменьшает риск заболевания коронавирусом средней и тяжелой степени тяжести на 66% после четырех недель с момента вакцинации.

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© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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"В конце июня или в первых числах июля Грузия получит примерно полмиллиона доз Sinopharm. Также в третьем квартале мы получим миллион доз Pfizer. Также приблизительно в третьем квартале COVAX подтвердил поставку 700 тысяч Novavax и около 130 тысяч Johnson & Johnson", – сообщил Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта препаратом AstraZeneca, а Pfizer – 30 марта. С 4 мая граждане Грузии могут вакцинироваться китайским препаратом Sinopharm. На первом этапе вакцинировался медперсонал, но сейчас программа уже расширилась и охватывает лиц старше 18 лет. С 24 мая граждане Грузии смогут вакцинироваться еще одним китайским препаратом Sinovac.

Цель правительства – до конца года вакцинировать 60-70% населения.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 149 191 человек, из них полную две дозы получили 33 718 граждан.

По информации Гамкрелидзе, в третьем квартале у страны будет довольно большие запасы вакцин, поэтому ожидается более интенсивная вакцинация, примерно 15-16 тысяч человек в день. Поэтому идет подготовка соответствующей инфраструктуры, чтобы процесс прошел беспрепятственно.

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Темы:
В Грузии началась вакцинация от коронавируса (130)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина

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