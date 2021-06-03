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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 833

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (351)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210603/251919548/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-833.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 19 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 205 пациентов, а с начала пандемии вылечились 330 721

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 833. Скончались 19 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 346 983 случаев заражения.

Работа лаборатории
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 205 человек, с начала пандемии вылечились 330 721 пациент. Скончались 4 853.

За сутки сделано 28 191 тест, в том числе 16 183 на антиген и 12 008 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,95%, за последние 14 дней – 3,16%, за последние семь дней – 2,91%.

Прививки сделали 155 538 человек, в том числе за последние сутки – 6 158.

В карантине в данное время находятся 27 человек, в стационарах – 3 490, в ковид-гостиницах – 639.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (351)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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