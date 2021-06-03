ВИЧ-инфицированных в Грузии становится больше

В Грузии всего, по официальным данным, зарегистрировано 8 853 ВИЧ-инфицированных, возраст большинства из них 29-39 лет

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. С начала года в Грузии выявлен 221 новый случай ВИЧ-инфицирования, сообщает Центр инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Грузии.

В аналогичном периоде прошлого года было зафиксировано 227 случаев ВИЧ-инфицирования.

Всего в Грузии зарегистрировано 8 853 ВИЧ-инфицированных, из них 6 612 мужчин и 2 241 женщина. Возраст большинства пациентов 29-39 лет. СПИД развился у 4 441 человека.

По данным на 2 июня, ВИЧ-лечение проходят 5 561 человек.

Результаты исследования показывают, что самым распространенным источником заражения ВИЧ в Грузии являются инъекции наркотиков зараженной иглой, гетеросексуальные контакты и гомосексуальные контакты.

Больше всего случаев ВИЧ-инфицирования зарегистрировано в Тбилиси – 3 313, из них 87 являются гражданами других стран. Далее следуют Самегрело - Земо Сванети (1 199), Имерети (1 063), Аджария (1 009), Кахети (444), Квемо Картли (507), Шида Картли (329), Гурия (188), Самцхе-Джавахети (121).

В 2021 году скончались 46 ВИЧ-инфицированных: 35 мужчин и 11 женщин.

Для сравнения в Грузии в 2020 году скончались 157 ВИЧ-инфицированных, в 2019 году – 116, в 2018 – 135, в 2017 – 127, в 2016 – 168, в 2015 – 94, в 2014 году – 84.

Среди ВИЧ-инфицирования 119 детей. Из них 72 – это мальчики, а 47 – девочки. 30 скончались.

Впервые диагноз ВИЧ/СПИД в Грузии был поставлен в 1989 году. В центре иммунологии напоминают, что тест на ВИЧ/СПИД и консультация для граждан Грузии являются бесплатными и анонимными.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) является ретровирусом, инфицирующим клетки иммунной системы, разрушающим или ослабляющим их функцию. На ранних стадиях инфекция протекает бессимптомно. Однако по мере ее развития иммунная система ослабевает и человек становится более чувствительным к инфекциям.

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) – последняя стадия ВИЧ-инфекции. Может пройти 10-15 лет, прежде чем у ВИЧ-инфицированного человека разовьется СПИД. Еще больше замедлить этот процесс могут противоретровирусные препараты.

ВИЧ передается при незащищенном половом акте (анальном или вагинальном), переливании зараженной крови, использовании зараженных игл, а также от матери к ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

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