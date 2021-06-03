COVID-статистика: в Грузии снижается показатель инфицирования

К этому времени в клиниках страны состояние 741 пациента считается тяжелым, 213 из них подключены к аппарату искусственного дыхания

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 28 191 тест на коронавирус, 16 183 – на антиген, 12 008 – ПЦР-тестов и выявлено 833 новых случая инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 346 983 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 205 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 330 721 пациент.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 19 пациентов, а с начала пандемии – 4 853.

Из 833 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 431, Аджарии – 63, Имерети – 78, Квемо Картли – 46, Шида Картли – 32, Гурии – 15, Самегрело - Земо Сванети – 76, Кахети – 53, Мцхета-Мтианети – 13, Самцхе-Джавахети – 15, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.

На данный момент в Грузии 11 383 активных случая, из них 3 490 нуждается в стационарном лечении. Состояние 741 пациента тяжелое, 213 подключены к аппарату искусственного дыхания. 639 человек находится в ковид-гостиницах. 7 254 человека проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 27 человек, а в самоизоляции – 18 007.

Показатель положительности по данным на 2 июня составляет 2,95%, за две недели – 3,16%, за семь дней – 2,91%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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