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Патрульная полиция и прохожие в масках

Ковид-нарушения в Грузии: за сутки выписаны сотни штрафов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (352)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210603/251920519/Kovid-narusheniya-v-Gruzii-za-sutki-vypisano-sotni-shtrafov.html

Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Грузинские полицейские за минувшие сутки выявили 527 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 374 гражданам. Еще 100 штраф был выписан за повторное нарушение масочного режима. Размер штрафа – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлено 53 нарушителя.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (352)

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