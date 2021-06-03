Вниманию родителей: начинается регистрация в детские сады Тбилиси

Регистрация пройдет в два этапа: с 11 июня можно будет зарегистрировать детей из определенной категории семей, на втором – всех остальных

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Первый этап электронной регистрации в детские сады Тбилиси на 2021-2022 учебно-воспитательный год начнется 11 июня, сообщает Агентство по управлению детскими садами.

Регистрация пройдет в два этапа на сайте kids.org.ge. Первый этап регистрации начнется 11 июня в 12:00 по тбилисскому времени и продлится до 18 июня.

На первом этапе регистрацию проходят: дети из социально незащищенных семей; воспитанники детских домов – филиалов Государственного агентства опеки; дети со специальными образовательными потребностями; дети, чьи брат или сестра уже ходят в садик; дети из семей, пострадавших во время наводнения 2015 года; дети лиц со статусом одинокого родителя; дети военнослужащих.

Родители детей со специальными образовательными нуждами должны предоставить следующую документацию: справка о рождении ребенка, справка о здоровье – форма №100, форма №50. Номер детского осада и контактную информацию родители должны отправить по электронной почте: 2021registracia@gmail.com.

На эту же электронную почту должны отправить справку о рождении ребенка, удостоверения личности родителей, справку из Минобороны, информацию о желаемом детском садике, а также контактные данные родители, находящийся на военной службе.

Все остальные родители смогут зарегистрировать детей в электронном формате через сайт kids.org.ge.

Второй этап регистрации начнется с 18 июня с 10:00. Можно будет зарегистрировать всех остальных детей, которых нельзя было регистрировать во время первого этапа. Регистрация продлится до заполнения мест.

Ребенку к началу учебно-воспитательного года должно исполниться два года. При этом зарегистрироваться можно только в один детский сад.

Те родители, которые не смогут зарегистрировать ребенка в конкретный детский сад, с 21 июня смогут представить в желаемое воспитательное учреждение заявление и попасть в резервный список.

Родители зарегистрированных детей должны представить документы в соответствующий детский сад – это копия справки о рождении, два биометрических фото, справка о здоровье и копия удостоверения личности родителей.

В Тбилиси функционирует 180 государственных детских садов. В прошлом году в столичных детских садах было зарегистрировано более 61 тысячи детей.

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