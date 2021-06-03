Рабочие компании по дистрибуции воды "Набеглави" прекратили забастовку

Забастовка работников компании "Цкали Маргебели" началась в мае, параллельно с забастовкой работников завода "Боржоми"

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Между менеджментом и работниками дистрибьюторской компании ООО "Энгади", которая входит в состав холдинга Маргебели" (Margebeli Holding), достигнута договоренность.

Забастовка работников компании "Цкали Маргебели" началась в мае, параллельно с забастовкой работников завода "Боржоми". Бастующие требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

В самом начале свое недовольство выразили водители и дистрибьюторы, но позже к забастовке присоединились и работники самого завода, расположенного в Чохатаурском муниципалитете (регион Гурия).

Работники завода прекратили забастовку 25 мая. По данным компании, всего бастовали 70 человек.

По информации компании, процесс дистрибуции полностью восстановлен.

"С сегодняшнего дня в результате успешных переговоров, которые провели в семейной среде, дистрибуция по стране будет восстановлена на 100%. Мы хотели бы поблагодарить наших сотрудников за доверие, а также наших клиентов за их терпение и лояльность", - говорится в заявлении компании.

В результате переговоров заработная плата дистрибьюторов была увеличена до 900 лари (278 долларов), бонусная система пока осталась неизменной, но ее собираются пересмотреть в кратчайшие сроки.

Эпидемия забастовок в Грузии

Компания "Цкали маргебели" возглавила производство минеральной воды "Набеглави" в 1997 году. Компания не ограничилась производством минеральной воды "Набеглави" и в 2002 году начала розлив родниковой воды "Бахмаро".

В 2017 году "Маргебели" начала совместное производство с Rauch, одним из крупнейших производителей соков и безалкогольных напитков в Европе.

24 июня 2017 года открылся новый многопрофильный завод безалкогольных напитков. Здесь "Цкали Маргебели" производит минеральную воду "Набеглави" и родниковую воду "Бахмаро", а также соки, холодный чай, лимонад и другие безалкогольные напитки.

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