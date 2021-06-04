Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 779

За последние 24 часа от коронавируса скончались 23 человека, из ковид-клиник страны выписаны 959 пациентов, а с начала пандемии вылечились 331 680

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 779. Скончались 23 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 347 762 случая заражения.

Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 959 человек, с начала пандемии вылечились 331 680 пациентов. Скончались 4 876.

За сутки сделано 30 026 тестов, в том числе 15 527 на антиген и 14 499 ПЦР-тестов.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,59%, за последние 14 дней – 3,06%, за последние семь дней – 2,9%.

Прививки сделали 161 947 человек, в том числе за последние сутки – 6 317.

В карантине в данное время находятся 27 человек, в стационарах – 3 516, в ковид-гостиницах – 619.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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