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Пандемия коронавируса - вакцинация

Грузия получит от США вакцину от коронавируса

© AP Photo / Wilfredo Lee
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (355)
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Sputnik Грузия
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Процесс вакцинации в Грузии набирает силу, но сейчас уже проблема не с пассивностью населения, а в образовавшемся дефиците вакцин

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. США поделятся вакцинами от коронавируса с разными странами, в том числе и с Грузией, говорится в заявлении Белого дома.

Шесть миллион доз вакцин от коронавируса США распределят с учетом региональных приоритетов, а также направят странам-партнерам, в том числе Грузии, Украине, Мексике, Канаде, Корее, Западному побережью, Газе, Косово, Гаити, Египту, Иордании, Ираку и Йемену.

Паата Имнадзе
photo: Government of Georgia / FB
Медучреждения Грузии уже могут выдавать справки о полной вакцинации

В администрации президента США отмечают, что готовы поделиться 80 миллионами доз вакцин. 75% вакцин будут распределены между странами с помощью платформы COVAX.

Распределение первых 25 миллионов доз вакцин от коронавируса начнется в ближайшее время. В рамках первого транша вакцину от США получит и Грузия.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Иммунизация населения ведется препаратами AstraZeneca, Pfizer, а также двумя вакцинами китайского производства – Sinopharm и Sinovac. Хотя в последнее время с вакцинами образовался определенный дефицит, и правительство Грузии ведет активные переговоры с поставщиками и производителями, чтобы пополнить запасы.

Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали 155 538 человек, из них две полные дозы получили 37 780 граждан.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (355)
Теги:
Вакцинация, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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