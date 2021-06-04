COVID-статистика Грузии – высокая смертность на фоне стабильной эпидситуации

По числу инфицированных "красными зонами" по прежнему остаются Тбилиси, Аджария, Имерети и Самегрело - Земо Сванети

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки сделано 30 026 тестов на коронавирус, 15 527 – на антиген, 14 499 – ПЦР-тестов и выявлено 779 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 347 762 случая инфицирования.

За минувшие сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 959 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 331 680 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за минувшие сутки скончались 23 пациента, а с начала пандемии – 4 876.

Из 779 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 401 случай, в Аджарии – 69, Имерети – 66, Квемо Картли – 46, Шида Картли – 24, Гурии – 15, Самегрело - Земо Сванети – 69, Кахети – 37, Мцхета-Мтианети – 20, Самцхе-Джавахети – 24, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – восемь.

На данный момент в Грузии 11 180 активных случаев, из них 3 516 нуждается в стационарном лечении. Состояние 776 пациентов тяжелое, 207 подключены к аппарату искусственного дыхания. 619 человек находится в ковид-гостиницах. 7 045 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 27 человек, а в самоизоляции – 17 592.

Показатель положительности по данным на 3 июня составляет 2,59%, за две недели – 3,06%, за семь дней – 2,90%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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