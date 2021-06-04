15:35 04 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8425
  • 100 RUB4.3076
  • USD3.1524
Поиск
Дети

Шесть воспитанников детского пансиона в Ниноцминда покинули заведение, десять на очереди

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
Получить короткую ссылку
19701
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251930052.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210604/251930068/Shest-vospitannikov-detskogo-pansionata-v-Ninotsminda-pokidayut-zavedenie.html

Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки не исключает, что желающих покинуть стены пансиона в Ниноцминда будет гораздо больше

ТБИЛИСИ, 4 июн - Sputnik. Шесть воспитанников пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), вокруг которого в последнее время разгорелся серьезный скандал, выразили желание покинуть заведение, сообщает Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки.

В агентстве заявляют, что несовершеннолетние выразили желание покинуть учреждение, после того, как службе опеки за детьми была предоставлена возможность войти и ознакомиться с ситуацией в детском пансионе.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Проверка в детском пансионе Ниноцминда: учреждение может лишиться лицензии

"С учетом их интересов, агентство отреагировало соответствующим образом и уже обеспечило их перевод на другую форму опеки. На данный момент интенсивная работа продолжается, идентифицировано еще до десяти детей, которые переводятся из этого пансиона", – говорится в заявлении.

На данный момент в пансионе для детей в Ниноцминда работают социальные работники и представители Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. В интересах следствия, к делу будут подключены и психологи.

Ряд СМИ сообщили о вопиющих фактах психологического и физического давления на детей – например, что воспитанников заставляют ползать на коленях и оставляют без еды в качестве наказания.

Пансион для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в ведомстве Патриархии Грузии.

Ситуацию взяла на контроль Народный защитник Грузии, однако Нино Ломджария и сотрудникам ее аппарата не удалось добиться разрешения на проведение мониторинга в заведении.

Здание прокуратуры Грузии
© Sputnik / Levan Avlabreli
Выступающие в защиту прав детей задержаны при попытке прорваться в прокуратуру Грузии

Омбудсмен сообщила, что ей известно как минимум о четырех расследованиях за последние годы по этому заведению. Одно из них, по данным Ломджария, связано с возможным изнасилованием несовершеннолетнего, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.

По данным из различных источников, в пансионе находится от 60 до 150 детей. Ряд СМИ утверждают, что пытались проверить информацию о нарушении прав детей на месте, однако не были допущены на территорию.

В последние дни в Грузии прошла серия акции с требованием к МВД и прокуратуре провести квалифицированное расследование ситуации в пансионе Ниноцминда.

По данным МВД Грузии, с 2016 года по сей день в связи с данным пансионом ведется расследование по четырем уголовным делам.

В двух случаях основанием для начала следствия послужило письмо из аппарата Народного защитника, а в других случаях – обращение из Агентства государственной помощи жертвам трефикинга.

МВД обеспечило и провело все необходимые следственные и процессуальные действия, необходимые для выяснения обстоятельств по каждому уголовному делу. Были допрошены свидетели, проведены экспертизы и другие действия.

Ведомство отмечает, что на данном этапе в деле отсутствует достаточный стандарт доказательств для установления факта возможного преступления.

Несмотря на это, МВД продолжает проводить необходимые следственные и процессуальные действия по каждому уголовному делу с целью тщательного и объективного расследования всех возможных преступлений. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Дети, Ниноцминда, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Каким будет мир после встречи Путина и Байдена 16 июня? - видео
Каким будет мир после встречи Путина и Байдена 16 июня? - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться