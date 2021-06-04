Шесть воспитанников детского пансиона в Ниноцминда покинули заведение, десять на очереди

Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки не исключает, что желающих покинуть стены пансиона в Ниноцминда будет гораздо больше

ТБИЛИСИ, 4 июн - Sputnik. Шесть воспитанников пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети), вокруг которого в последнее время разгорелся серьезный скандал, выразили желание покинуть заведение, сообщает Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки.

В агентстве заявляют, что несовершеннолетние выразили желание покинуть учреждение, после того, как службе опеки за детьми была предоставлена возможность войти и ознакомиться с ситуацией в детском пансионе.

"С учетом их интересов, агентство отреагировало соответствующим образом и уже обеспечило их перевод на другую форму опеки. На данный момент интенсивная работа продолжается, идентифицировано еще до десяти детей, которые переводятся из этого пансиона", – говорится в заявлении.

На данный момент в пансионе для детей в Ниноцминда работают социальные работники и представители Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. В интересах следствия, к делу будут подключены и психологи.

Ряд СМИ сообщили о вопиющих фактах психологического и физического давления на детей – например, что воспитанников заставляют ползать на коленях и оставляют без еды в качестве наказания.

Пансион для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в ведомстве Патриархии Грузии.

Ситуацию взяла на контроль Народный защитник Грузии, однако Нино Ломджария и сотрудникам ее аппарата не удалось добиться разрешения на проведение мониторинга в заведении.

Омбудсмен сообщила, что ей известно как минимум о четырех расследованиях за последние годы по этому заведению. Одно из них, по данным Ломджария, связано с возможным изнасилованием несовершеннолетнего, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.

По данным из различных источников, в пансионе находится от 60 до 150 детей. Ряд СМИ утверждают, что пытались проверить информацию о нарушении прав детей на месте, однако не были допущены на территорию.

В последние дни в Грузии прошла серия акции с требованием к МВД и прокуратуре провести квалифицированное расследование ситуации в пансионе Ниноцминда.

По данным МВД Грузии, с 2016 года по сей день в связи с данным пансионом ведется расследование по четырем уголовным делам.

В двух случаях основанием для начала следствия послужило письмо из аппарата Народного защитника, а в других случаях – обращение из Агентства государственной помощи жертвам трефикинга.

МВД обеспечило и провело все необходимые следственные и процессуальные действия, необходимые для выяснения обстоятельств по каждому уголовному делу. Были допрошены свидетели, проведены экспертизы и другие действия.

Ведомство отмечает, что на данном этапе в деле отсутствует достаточный стандарт доказательств для установления факта возможного преступления.

Несмотря на это, МВД продолжает проводить необходимые следственные и процессуальные действия по каждому уголовному делу с целью тщательного и объективного расследования всех возможных преступлений.

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