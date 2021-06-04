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Все о коронавирусе – на базе Минздрава Грузии создан новый портал

photo : Pixabay / USA-Reiseblogger
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (357)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210604/251931916/Vse-o-koronaviruse--na-baze-Minzdrava-Gruzii-sozdan-novyy-portal.html

Вся статистика о коронавирусе теперь будет собрана на одном портале, на котором можно будет узнать, сколько человек переболели и болеют инфекцией, где какая эпидситуация в регионах и другие сведения, касающиеся пандемии

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Новый информационный портал о коронавирусе создан на базе Минздрава Грузии, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Портал (https://www.facebook.com/mohgovge/photos/a.272257142793959/4348969098456056/) предоставляет информацию о количестве инфицированных, свободных койках в клиниках, аппаратах искусственного дыхания, местах в ковид-гостиницах.

Бригада скорой помощи на выезде
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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На портале можно узнать о статусе пациентов, то есть сколько человек находится в департаменте интенсивной терапии, сколько в терапевтическом и критическом отделениях.

На портале также собрана информация о том, сколько человек проходит курс лечения дома, а сколько в медучреждении. На портале размещена и карта, на которой отражен показатель распространения коронавируса в регионах.

Информация на портале будет ежедневно обновляться.

На днях с целью повышения информированности граждан о вакцинации создана новая соцстраница. Facebook-страница ProVax направлена на повышение информированности граждан о важности вакцинации. Здесь размещена новейшая информация о вакцинации, где и как можно сделать прививки и т. д. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (357)
Теги:
Минздрав, Коронавирус COVID-2019, Грузия

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