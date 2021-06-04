Скандал вокруг пансиона для детей: МВД Грузии просит СМИ сотрудничать со следствием

В разработке МВД Грузии находятся четыре уголовных дела по пансиону в Ниноцминда, ведомство продолжает собирать данные о возможных нарушениях прав детей

ТБИЛИСИ, 4 июн - Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии в интенсивном режиме продолжает расследование в связи с возможными фактами преступления в отношении воспитанников пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе - Джавахети), говорится в заявлении ведомства.

Следствия и процессуальные действия, в том числе опросы лиц, фигурирующих в деле, проводятся в непрерывном режиме. Несовершеннолетние участвуют в процессуальных мероприятиях с полным соблюдением закона и учетом лучших интересов детей, отмечают в МВД.

"Как известно, поводом для начала расследования послужило распространенная различными СМИ информация. Соответственно, МВД обращается ко всем заинтересованным темой указанного пансионата СМИ, которые могут располагать интересной и необходимой для расследования информацией, сотрудничать со следствием и предоставить информацию, которая будет способствовать быстрому и объективному расследованию", - отмечено в заявлении ведомства.

В процесс расследования включен департамент защиты прав человека и мониторинга качества следствия МВД Грузии и координаторы свидетелей и потерпевших. Уже опрошено несколько несовершеннолетних.

МВД активно сотрудничает с Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии.

В пятницу Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки сообщило, что шесть воспитанников пансиона выразили желание покинуть заведение, идентифицировано еще до десяти детей, которые переводятся из учреждения.

На данный момент в пансионе работают социальные работники и представители Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. В интересах следствия, к делу будут подключены и психологи.

Ряд СМИ сообщили о вопиющих фактах психологического и физического давления на детей – например, что воспитанников заставляют ползать на коленях и оставляют без еды в качестве наказания.

Пансион для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в ведомстве Патриархии Грузии.

Ситуацию взяла на контроль Народный защитник Грузии, однако Нино Ломджария и сотрудникам ее аппарата не удалось добиться разрешения на проведение мониторинга в заведении.

Омбудсмен сообщила, что ей известно как минимум о четырех расследованиях за последние годы по этому заведению. Одно из них, по данным Ломджария, связано с возможным изнасилованием несовершеннолетнего, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.

По данным из различных источников, в пансионе находится от 60 до 150 детей. Ряд СМИ утверждают, что пытались проверить информацию о нарушении прав детей на месте, однако не были допущены на территорию.

В последние дни в Грузии прошла серия акций с требованием к МВД и прокуратуре провести квалифицированное расследование ситуации в пансионе Ниноцминда.

По данным МВД Грузии, с 2016 года по сей день в связи с данным пансионом ведется расследование по четырем уголовным делам.

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