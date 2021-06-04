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Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе

Скандал вокруг пансиона для детей: МВД Грузии просит СМИ сотрудничать со следствием

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210604/251932514/Skandal-vokrug-pansiona-dlya-detey-MVD-Gruzii-prosit-SMI-sotrudnichat-so-sledstviem.html

В разработке МВД Грузии находятся четыре уголовных дела по пансиону в Ниноцминда, ведомство продолжает собирать данные о возможных нарушениях прав детей

ТБИЛИСИ, 4 июн - Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии в интенсивном режиме продолжает расследование в связи с возможными фактами преступления в отношении воспитанников пансиона для детей в Ниноцминда (регион Самцхе - Джавахети), говорится в заявлении ведомства.

Следствия и процессуальные действия, в том числе опросы лиц, фигурирующих в деле, проводятся в непрерывном режиме. Несовершеннолетние участвуют в процессуальных мероприятиях с полным соблюдением закона и учетом лучших интересов детей, отмечают в МВД.

Дети
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Шесть воспитанников детского пансиона в Ниноцминда покинули заведение, десять на очереди

"Как известно, поводом для начала расследования послужило распространенная различными СМИ информация. Соответственно, МВД обращается ко всем заинтересованным темой указанного пансионата СМИ, которые могут располагать интересной и необходимой для расследования информацией, сотрудничать со следствием и предоставить информацию, которая будет способствовать быстрому и объективному расследованию", - отмечено в заявлении ведомства.

В процесс расследования включен департамент защиты прав человека и мониторинга качества следствия МВД Грузии и координаторы свидетелей и потерпевших. Уже опрошено несколько несовершеннолетних.

МВД активно сотрудничает с Агентством регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава Грузии.

В пятницу Агентство оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки сообщило, что шесть воспитанников пансиона выразили желание покинуть заведение, идентифицировано еще до десяти детей, которые переводятся из учреждения.

На данный момент в пансионе работают социальные работники и представители Агентства регулирования медицинской и фармацевтической деятельности. В интересах следствия, к делу будут подключены и психологи.

Министерство здравоохранения Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Проверка в детском пансионе Ниноцминда: учреждение может лишиться лицензии

Ряд СМИ сообщили о вопиющих фактах психологического и физического давления на детей – например, что воспитанников заставляют ползать на коленях и оставляют без еды в качестве наказания.

Пансион для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находится в ведомстве Патриархии Грузии.

Ситуацию взяла на контроль Народный защитник Грузии, однако Нино Ломджария и сотрудникам ее аппарата не удалось добиться разрешения на проведение мониторинга в заведении.

Омбудсмен сообщила, что ей известно как минимум о четырех расследованиях за последние годы по этому заведению. Одно из них, по данным Ломджария, связано с возможным изнасилованием несовершеннолетнего, а остальные три – с возможными случаями насилия в отношении детей.

По данным из различных источников, в пансионе находится от 60 до 150 детей. Ряд СМИ утверждают, что пытались проверить информацию о нарушении прав детей на месте, однако не были допущены на территорию.

В последние дни в Грузии прошла серия акций с требованием к МВД и прокуратуре провести квалифицированное расследование ситуации в пансионе Ниноцминда.

По данным МВД Грузии, с 2016 года по сей день в связи с данным пансионом ведется расследование по четырем уголовным делам. 

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Теги:
МВД Грузии, Дети, Ниноцминда, Грузия

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