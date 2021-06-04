Ждать ли четвертой волны коронавируса в Грузии - мнение эксперта

Резкого всплеска инфицирования, по мнению специалистов, осенью уже не ожидается, поскольку к этому времени будет вакцинировано более 30% населения

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Новая волна коронавируса в Грузии осенью не ожидается, так как количество вакцинированного населения к тому времени будет более 30%, заявил Sputnik Грузия руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, медицинский директор Тбилисской детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.

По последним данным, в Грузии вакцину от коронавируса сделали более 160 тысяч человек. В день вакцинируется в среднем 5-6 тысяч человек.

"Что касается новой волны осенью, то к этому времени уже больше 30% населения будут вакцинированы. Даже если говорить об октябре-ноябре, когда похолодание, когда ожидается всплеск вирусных инфекций, в это время показатель вакцинирования будет однозначно больше чем 40%. Мы надеемся на это, потому что каждый день прививаются 4-5 тысяч человек", - рассказал Чхаидзе.

При этом, Чхаидзе полагает, что послабление ограничений и туристический сезон могут вызвать всплеск инфицирования, но в любом случае, инфицированных будет в разы меньше, чем летом 2020 года.

"Пять тысяч зараженных в день у нас уже не будет", - подчеркнул он.

Эпидемиологи полагают, что в третьем квартале в Грузии будет довольно большой запас вакцины, поэтому процесс будет идти более интенсивно, в день будут прививать около 15-16 тысяч человек. Расширится и список вакцин.

Летом ожидаются поставки препарата Sinopharm - полмиллиона доз. Также в третьем квартале страна получит миллион доз Pfizer, 700 тысяч доз препарата Novavax и около 130 тысяч Johnson & Johnson.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 779. Скончались 23 человека. По словам Чхаидзе, страна все еще в фазе третьей волны и лишь в ближайшие недели, месяцы можно надеяться, что интенсивность заражения пойдет на спад.

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