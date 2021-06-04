21:59 04 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8425
  • 100 RUB4.3076
  • USD3.1524
Поиск
Эпидемия коронавируса - медики в респираторах и защитной одежде в реанимации

Запасы препарата ремдесивир будут пополнены – Грузия в ожидании второй партии

© AP Photo / Alessandra Tarantino
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (359)
25 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/16/251231635.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210604/251934165/Zapasy-preparata-remdesivir-budut-popolneny--Gruziya-v-ozhidanii-vtoroy-partii.html

Новый противовирусный препарат Грузия закупала в Индии, но сейчас, учитывая эпидситуацию в этой стране, ей приходится искать других поставщиков

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Запасы препарата ремдесивир, используемого для лечения инфицированных коронавирусом, будут пополнены в течение ближайших двух-трех дней, заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Запас медикамента, рассчитанный на более тысячи пациентов, Грузия получит в качестве донации от производителя - американской биофармацевтической компании Gilead Sciences.

В Минздраве Грузии состоялась встреча с израильскими медиками
photo: Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs / FB
Универсальный препарат против коронавируса может быть применен в Грузии

Еще в начале мая в Грузии заговорили о дефиците ремдесивира. Тогда Габуния заявила журналистам, что запасы препарата будут пополнены в ближайшее время. Грузия закупила этот препарат в Индии, однако из-за нынешней эпидситуации в этой стране с поставками возникли проблемы. Грузия также работает с Египтом для закупки этого препарата.

"Несмотря на то, что ремдесивир пока не получил авторизацию ВОЗ, у нас есть позитивные результаты его использования в индивидуальных случаях", - заявила Габуния.

Грузия также ведет работу с несколькими производителями для получения моноклонных антител (это антитела, разработанные в лаборатории и вводимые пациентам в рамках специализированной терапии). Эти антитела (также называемые иммуноглобулинами) вызывают прицельный ответ организма, чтобы защитить его от атаки чужеродных антиген.

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США. Препарат был первоначально создан и разработан Gilead Sciences в 2009 году для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса (RSV). Он не работал против гепатита C или RSV, но затем был перепрофилирован и изучен в качестве потенциального лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, и вирусных инфекций Марбург.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (359)
Теги:
Минздрав Грузии, Коронавирус COVID-2019, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться