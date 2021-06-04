Запасы препарата ремдесивир будут пополнены – Грузия в ожидании второй партии

Новый противовирусный препарат Грузия закупала в Индии, но сейчас, учитывая эпидситуацию в этой стране, ей приходится искать других поставщиков

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Запасы препарата ремдесивир, используемого для лечения инфицированных коронавирусом, будут пополнены в течение ближайших двух-трех дней, заявила журналистам замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Запас медикамента, рассчитанный на более тысячи пациентов, Грузия получит в качестве донации от производителя - американской биофармацевтической компании Gilead Sciences.

Еще в начале мая в Грузии заговорили о дефиците ремдесивира. Тогда Габуния заявила журналистам, что запасы препарата будут пополнены в ближайшее время. Грузия закупила этот препарат в Индии, однако из-за нынешней эпидситуации в этой стране с поставками возникли проблемы. Грузия также работает с Египтом для закупки этого препарата.

"Несмотря на то, что ремдесивир пока не получил авторизацию ВОЗ, у нас есть позитивные результаты его использования в индивидуальных случаях", - заявила Габуния.

Грузия также ведет работу с несколькими производителями для получения моноклонных антител (это антитела, разработанные в лаборатории и вводимые пациентам в рамках специализированной терапии). Эти антитела (также называемые иммуноглобулинами) вызывают прицельный ответ организма, чтобы защитить его от атаки чужеродных антиген.

Ремдесивир является новым противовирусным препаратом в классе нуклеотидных аналогов. США 1 мая 2020 выдало в упрощенном порядке разрешение для экстренного использования ремдесивира для лечения COVID-19 в США. Препарат был первоначально создан и разработан Gilead Sciences в 2009 году для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса (RSV). Он не работал против гепатита C или RSV, но затем был перепрофилирован и изучен в качестве потенциального лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, и вирусных инфекций Марбург.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.