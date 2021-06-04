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Акция Объединенных профсоюзов Грузии у здания парламента страны

Профсоюзы Грузии готовятся к масштабной акции в регионе Гурия

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Масштабная акция протеста пройдет в Озургети (регион Гурия) перед предприятием по производству муки "Гурия экспресс" 5 июня, сообщает пресс-служба Объединения профсоюзов Грузии.

На акцию прибудут представители профсоюзов из разных регионов. Они обратятся к власти и потребуют исполнения закона, который, по их словам, игнорируется работодателем.

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Забастовка на предприятии "Гурия экспресс" длится уже 33 дня. Рабочие требуют повышения зарплаты и улучшения гигиенических норм, а также условий безопасности.

Предприятие производит муку "Гулистан", имеет собственную лабораторию и функционирует в Западной Грузии более 20 лет.

Объединение профсоюзов Грузии состоит из более 150 тысяч членов. В объединении 21 отраслевой союз и три территориальных профсоюзных организации.

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Теги:
Объединение профсоюзов Грузии, Акция, Грузия

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