22:52 04 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8425
  • 100 RUB4.3076
  • USD3.1524
Поиск
Молодежь - студенты из Индии идут по грузинской столице

Студенты из Индии завершат учебный год в грузинских вузах дистанционно

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Образование в Грузии (573)
21 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/04/251935422.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210604/251936473/Studenty-iz-Indii-zavershat-uchebnyy-god-v-gruzinskikh-vuzakh-distantsionno.html

Студенты из Индии не смогут въехать на территорию Грузии, чтобы закончить учебный год, однако их статус не будет приостановлен

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Студенты из Индии, которые обучаются в грузинских вузах, завершат 2020-2021 учебный год дистанционно из-за эпидемиологической ситуации в южно-азиатской стране, говорится в информации Минобразования Грузии.

Студенты из Индии не смогут въехать на территорию Грузии, чтобы закончить учебный год, из-за сложной ситуации с коронавирусом на родине, однако их статус не будет приостановлен, они продолжат обучение дистанционно.

"Пугающая скорость" - индийский штамм ухудшит ситуацию с COVID-19 во всем мире >>

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Минздрава, общее число заболевших в стране превысило 28,5 миллиона человек, из них более 26,5 миллиона выздоровели. Не удалось спасти более 340 тысяч пациентов.

Эпидемиологи Грузии выявили индийский штамм коронавируса у пяти человек в конце мая. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Что касается остальных трех, то это были граждане других стран и они уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Средний Восток и попали в Грузию в середине мая.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Образование в Грузии (573)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Студенты, Индия, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Американский политик Джон МакКейн с маленькой девочкой на руках в Южной Каролине, 2000 год
Плачущие, спящие, недовольные: курьезные встречи политиков и детей - фото
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Византийский форт в Грузии: крепость Петра открылась для посетителей - видео
Коронавирус в Грузии - весна 2021
Коронавирус в Грузии - как прошла весна
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться