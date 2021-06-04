Студенты из Индии завершат учебный год в грузинских вузах дистанционно

Студенты из Индии не смогут въехать на территорию Грузии, чтобы закончить учебный год, однако их статус не будет приостановлен

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Студенты из Индии, которые обучаются в грузинских вузах, завершат 2020-2021 учебный год дистанционно из-за эпидемиологической ситуации в южно-азиатской стране, говорится в информации Минобразования Грузии.

Студенты из Индии не смогут въехать на территорию Грузии, чтобы закончить учебный год, из-за сложной ситуации с коронавирусом на родине, однако их статус не будет приостановлен, они продолжат обучение дистанционно.

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Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По данным Минздрава, общее число заболевших в стране превысило 28,5 миллиона человек, из них более 26,5 миллиона выздоровели. Не удалось спасти более 340 тысяч пациентов.

Эпидемиологи Грузии выявили индийский штамм коронавируса у пяти человек в конце мая. Из них двое являются гражданами Грузии и находятся под наблюдением врачей дома. Что касается остальных трех, то это были граждане других стран и они уже покинули Грузию. Все пятеро инфицированных индийским штаммом имеют историю путешествия на Средний Восток и попали в Грузию в середине мая.

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