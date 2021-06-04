Глава тбилисской инфекционной клиники: в Грузии не хотят носить маски

Показатель ношения масок в стране по-прежнему очень низкий и составляет около 60%, заявил инфекционист

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Масочный режим остается главной головной болью жителей Грузии и от этого никуда не деться, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

Обязательный масочный режим, как в помещениях, так и в открытых пространствах, действует в Грузии с осени прошлого года. Штраф за несоблюдение данной регуляции – 20 лари (более 6 долларов).

По словам Церцвадзе, показатель ношения масок в стране по-прежнему очень низкий и составляет около 60%.

"Было 40%, сейчас уже достигло 60%, в то время как в европейских странах – 90-95%, и то там, где количество вакцинированных составляет две трети. Единственный, кто снял это ограничения, – Израиль, и то в открытых пространствах. Для Грузии маски остаются самой серьезной проблемой", - сказал Церцвадзе в эфире Первого канала.

Ранее главный эпидемиолог Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что в ближайшее может быть рассмотрена возможность послабления масочного режима, а именно упразднение обязательства ношения масок в открытых пространствах, где не наблюдается большое скопление людей.

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