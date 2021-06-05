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Эпидемия коронавируса - пассажиры в автобусе в масках

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 832

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (361)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210605/251939465/Chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-Gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-832.html

За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 624 пациента

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 832. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 348 594 случая заражения.

Работа лаборатории
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 624 человека, с начала пандемии вылечились 332 304 пациента. Скончались 4 893.

За сутки сделано 31 409 тестов, из которых 17 617 на антиген и 13 792 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,65%, за последние 14 дней – 3%, за последние семь дней – 2,98%.

Прививки сделали 167 332 человека, в том числе за последние сутки – 5 791.

В карантине в данное время находятся 27 человек, в стационарах – 3 435, в ковид-гостиницах – 619.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (361)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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