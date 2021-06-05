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Эпидемия коронавируса - женщины на улице в масках

Главное о COVID на 5 июня: где выявлено больше всего новых случаев

© Sputnik / Seyran Baroyan
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (362)
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Sputnik Грузия
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На данный момент состояние 729 пациентов тяжелое, 210 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Из 832 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 457 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Всего за последние 24 часа проведено 31 409 тестов на коронавирус, из которых 17 617 на антиген и 13 792 ПЦР-теста.

Ковид-география регионов выглядит следующим образом:

  • Аджария – 66
  • Имерети – 67
  • Квемо Картли – 65
  • Шида Картли – 28
  • Гурия – 13
  • Самегрело - Земо Сванети – 70
  • Кахети – 35
  • Мцхета-Мтианети – 13
  • Самцхе-Джавахети – 14
  • Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 11 371 активный случай, из них 3 435 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 729 пациентов тяжелое, 210 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 619 человек находятся в ковид-гостиницах, 7 317 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 27 человек, а в самоизоляции – 16 939.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (362)
Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия

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