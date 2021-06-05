Главное о COVID на 5 июня: где выявлено больше всего новых случаев

На данный момент состояние 729 пациентов тяжелое, 210 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Из 832 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 457 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

Всего за последние 24 часа проведено 31 409 тестов на коронавирус, из которых 17 617 на антиген и 13 792 ПЦР-теста.

Ковид-география регионов выглядит следующим образом:

Аджария – 66

Имерети – 67

Квемо Картли – 65

Шида Картли – 28

Гурия – 13

Самегрело - Земо Сванети – 70

Кахети – 35

Мцхета-Мтианети – 13

Самцхе-Джавахети – 14

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

На данный момент в Грузии 11 371 активный случай, из них 3 435 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 729 пациентов тяжелое, 210 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 619 человек находятся в ковид-гостиницах, 7 317 человек проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 27 человек, а в самоизоляции – 16 939.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.