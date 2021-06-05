Главное о COVID на 5 июня: где выявлено больше всего новых случаев

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Из 832 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за минувшие сутки, в Тбилиси зафиксировано 457 фактов, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Всего за последние 24 часа проведено 31 409 тестов на коронавирус, из которых 17 617 на антиген и 13 792 ПЦР-теста.
Ковид-география регионов выглядит следующим образом:
- Аджария – 66
- Имерети – 67
- Квемо Картли – 65
- Шида Картли – 28
- Гурия – 13
- Самегрело - Земо Сванети – 70
- Кахети – 35
- Мцхета-Мтианети – 13
- Самцхе-Джавахети – 14
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
На данный момент в Грузии 11 371 активный случай, из них 3 435 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 729 пациентов тяжелое, 210 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще 619 человек находятся в ковид-гостиницах, 7 317 человек проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 27 человек, а в самоизоляции – 16 939.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.