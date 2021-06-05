18:34 05 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках и полиция

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 500 штрафов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (363)
32 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/0d/250883354.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210605/251940527/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-za-sutki-vypisano-bolee-500-shtrafov.html

Больше всего штрафов в Грузии выписывают за нарушение правила обязательного ношения масок в общественных местах

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. В Грузии за минувшие сутки зафиксировали 518 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.

Турист фотографирует Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
К сведению иностранцев: какие ковид-ограничения действуют в Грузии

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 380 гражданам. Еще 193 штрафа было выписано за повторное нарушение масочного режима. Размер штрафа – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки был выявлено 44 физических лица и одно юридическое лицо.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (363)
Теги:
Грузия, Пандемия, Коронавирус COVID-2019

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Польская и советская актриса Барбара Брыльска в фильме Ежи Кавалеровича Фараон, 1965 год
Легенды кино XX века: Барбара Брыльска – фото
Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков
За пропаганду наркотиков Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться