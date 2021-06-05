К решению проблемы с Намахвани ГЭС подключается международное сообщество

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Международные посредники готовы подключиться к решению проблемы со строительством каскада Намахвани ГЭС, заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети длится уже около полугода. Протестующие из регионов Грузии 23 мая прибыли в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, после чего протест продолжился в ущелье реки Риони. Протестующие выступают против передачи земли турецкой компании на 99 лет в аренду.

Турнава анонсировала приезд европейских специалистов из Совета Энергетического союза ЕС для решения проблем с ГЭС.

"Пока идет подготовительный этап, когда посредники свяжутся с различными группами интересов и выяснят ситуацию, затем они в ближайшие дни прибудут в Грузию, и состоится первая встреча. Посредничество означает, что все заинтересованные стороны собираются за одним столом и обмениваются мнениями и проблемами", – сказала она.

В то же время акция у села Гумати рядом с местом строительства ГЭС продолжается. Уже в понедельник протестующие переместятся в Кутаиси, где намерены пикетировать офис турецкой компании.

Высказалась о протестах и посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган. По ее словам, для нее неприемлем протест с ксенофобским оттенком.

"То, что беспокоит меня – есть ли какая-либо дискриминация в связи с протестом. Я имею в виду происхождение компании. Если это так, то для меня это проблема, потому что это турецкая компания, которой мы гордимся. Это хорошая компания. Дискриминацию этой компании из-за того, что она турецкая, я обязательно опротестую и действительно обязательно потребую сотрудничества от грузинского народа, моих друзей", – сказала посол.

При этом она отметила, что строить ГЭС или нет зависит от Грузии и ее энергетической безопасности, и призвала стороны к диалогу.

"Жители региона, которые получат пользу от этого проекта, и люди, принимающие решение, должны поговорить друг с другом", – сказала посол.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.

Намахвани ГЭС будет состоять из двух каскадов: один – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.

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