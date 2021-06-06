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Строительство нового жилья - подъемный кран

Вынужденные переселенцы получат новые квартиры в трех городах Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Социальная сфера в Грузии (355)
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https://sputnik-georgia.ru/society/20210606/251941145/Vynuzhdennye-pereselentsy-poluchat-novye-kvartiry-v-trekh-gorodakh-Gruzii.html

За квадратный метр в Тбилиси агентство готово заплатить 550 долларов, а в регионах – 470 долларов

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования Минздрава Грузии приобретет квартиры в Тбилиси, Батуми и Кутаиси для семей вынужденных переселенцев, говорится на сайте ведомства.

Агентство уже объявило конкурс на закупку квартир, который продлится до 13 июля.

Жилой дом в столице и тбилисская телевышка
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Стало известно, сколько вынужденно перемещенных семей получат новое жилье в 2021 году

У победителей конкурса будет два года на постройку новых квартир. За квадратный метр в Тбилиси агентство готово заплатить 550 долларов, а в регионах – 470 долларов.

По условиям конкурса застройщик должен представить однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры с определенной площадью.

При этом, за исключением однокомнатной квартиры, в других квартирах должны быть изолированные спальни, от одной – для двухкомнатной, до трех – в четырехкомнатной.

Сами квартиры должны быть предоставлены с полным ремонтом под ключ, в том числе с установленной сантехникой в ванной комнате и на кухне, проведенным электричеством, отделкой керамическими плитами ванной комнаты, ламинатом на полу и установленными межкомнатными дверями.

Как происходит распределение

Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После этого на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального состояния и необходимости нового жилья.

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© Sputnik / Seyran Baroyan
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Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.

Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жильем для вынужденных переселенцев.

Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.

На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (355)
Теги:
Жилье для вынужденных переселенцев, Вынужденные переселенцы

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