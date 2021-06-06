Вынужденные переселенцы получат новые квартиры в трех городах Грузии

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Агентство вынужденных переселенцев, экомигрантов и обеспечения источниками существования Минздрава Грузии приобретет квартиры в Тбилиси, Батуми и Кутаиси для семей вынужденных переселенцев, говорится на сайте ведомства.
Агентство уже объявило конкурс на закупку квартир, который продлится до 13 июля.
У победителей конкурса будет два года на постройку новых квартир. За квадратный метр в Тбилиси агентство готово заплатить 550 долларов, а в регионах – 470 долларов.
По условиям конкурса застройщик должен представить однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры с определенной площадью.
При этом, за исключением однокомнатной квартиры, в других квартирах должны быть изолированные спальни, от одной – для двухкомнатной, до трех – в четырехкомнатной.
Сами квартиры должны быть предоставлены с полным ремонтом под ключ, в том числе с установленной сантехникой в ванной комнате и на кухне, проведенным электричеством, отделкой керамическими плитами ванной комнаты, ламинатом на полу и установленными межкомнатными дверями.
Как происходит распределение
Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После этого на основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального состояния и необходимости нового жилья.
Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.
Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жильем для вынужденных переселенцев.
Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.
На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 286,8 тысячи человек, это более 90,6 тысячи семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится годами стоять в очереди.
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