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Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках

Число выявленных в Грузии случаев коронавируса за сутки выросло на 504

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
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Sputnik Грузия
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За последние 24 часа от коронавируса скончались 17 человек, из ковид-клиник страны выписаны 1 201 пациент

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 504. Скончались 17 человек.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 349 098 случаев заражения.

Работа лаборатории
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Вместе с тем за последние 24 часа ковид-клиники покинули 1 201 человек, с начала пандемии вылечились 333 505 пациентов. Скончались 4 910.

За сутки сделано 18 288 тестов, из которых 8 505 на антиген и 9 783 ПЦР-теста.

Показатель инфицирования: за сутки – 2,76%, за последние 14 дней – 2,92%, за последние семь дней – 2,99%.

Прививки сделали 172 216 человек, в том числе за последние сутки – 4 884.

В карантине в данное время находятся 25 человек, в стационарах – 3 418, в ковид-гостиницах – 630.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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