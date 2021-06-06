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Патриархия Грузии

Что происходит в детском пансионе Ниноцминда – заявление Патриархии Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Патриархия Грузии (95)
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Патриархия собирается обжаловать решение суда о переводе детей из пансиона в Ниноцминда в другие учреждения

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Патриархия Грузии распространила заявление относительно событий вокруг детского пансиона в Ниноцминда на юге Грузии (регион Самцхе-Джавахети).

Скандал в пансионе, находящемся под патронажем Патриархии, начался две недели назад с заявления аппарата Народного защитника о жестокости в отношении детей в пансионе и о том, что его представителей не пускают в пансион. На этой неделе МВД Грузии начало расследование.

Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Скандал вокруг пансиона для детей: МВД Грузии просит СМИ сотрудничать со следствием

Тбилисский городской суд накануне принял временное решение изъять всех воспитанников из детского пансиона святой Нино для сирот и лишенных родительской опеки детей имени.

Как отмечается в заявлении, к ним никто не обращался по поводу проблем, связанных с визитом Народного защитника в пансион Ниноцминда, и об этом стало известно через средства массовой информации, поэтому они позже были вовлечены в процесс.

Патриархия собирается обжаловать решение суда о переводе бенефициаров из пансиона в Ниноцминда.

"В настоящее время ситуация изменилась. Там присутствуют социальные работники, а за бенефициарами ведется круглосуточное наблюдение. Что касается детей, церковь продолжит сотрудничество с соответствующими агентствами и организациями в соответствии со стандартами, предусмотренными законодательством Грузии", – говорится в заявлении.

Как отмечает Патриархия, администрации и сотрудникам пансионата не была предоставлена возможность изложить свою позицию.

Патриархия Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Скандал вокруг детского пансиона при Патриархии Грузии: что решили суд и церковь

"Важно, чтобы соответствующие службы расследовали обвинения своевременно и объективно, чтобы дать справедливую оценку событиям. Мы считаем, что ускоренный процесс вывода бенефициаров из пансионата не отвечает интересам детей", – отмечается в распространенном заявлении.

Кроме того, в патриархии не исключают, что дети могут быть использованы в антицерковной кампании.

На этой неделе стало известно, что за последние пять лет МВД Грузии начало четыре расследования предполагаемых фактов насилия над воспитанниками пансиона в Ниноцминда, в том числе сексуального. В министерстве сообщили, что детально изучили каждый факт, однако доказательств, которые бы подтвердили преступления, пока что не обнаружено.

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Темы:
Патриархия Грузии (95)
Теги:
Патриархия Грузии, Грузия

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