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Эпидемия коронавируса - вакцинация населения

Главное о COVID в Грузии на 6 июня: число выявленных случаев снижается

© Sputnik / STRINGER
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
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Sputnik Грузия
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В стране насчитывается 10 657 активных случаев заражения, из них 3 418 человек проходят лечение в больницах

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Из 504 новых случаев заражения, выявленных за последние сутки в стране, 258 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев
Аджария 50
Имерети 50
Самегрело - Земо Сванети 48
Квемо Картли 36
Кахети 24
Шида Картли 15
Самцхе-Джавахети 8
Мцхета-Мтианети 8
Гурия 7
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В настоящее время в стране насчитывается 10 657 активных случаев заражения, из них 3 418 человек проходят лечение в больницах, 630 граждан размещены в ковид-гостиницах, 6 609 человек проходят курс лечения от вируса на дому. В самоизоляции остается 16 462 человека.

Состояние 752 человек расценивается как тяжелое, 207 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день в Грузии выявлено 349 098 случаев заражения, вылечились 333 505 пациентов, скончались 4 910.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия

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