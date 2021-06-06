Главное о COVID в Грузии на 6 июня: число выявленных случаев снижается

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Из 504 новых случаев заражения, выявленных за последние сутки в стране, 258 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.

Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:

Регион Число новых случаев Аджария 50 Имерети 50 Самегрело - Земо Сванети 48 Квемо Картли 36 Кахети 24 Шида Картли 15 Самцхе-Джавахети 8 Мцхета-Мтианети 8 Гурия 7 Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 0

В настоящее время в стране насчитывается 10 657 активных случаев заражения, из них 3 418 человек проходят лечение в больницах, 630 граждан размещены в ковид-гостиницах, 6 609 человек проходят курс лечения от вируса на дому. В самоизоляции остается 16 462 человека.

Состояние 752 человек расценивается как тяжелое, 207 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала пандемии в стране по сегодняшний день в Грузии выявлено 349 098 случаев заражения, вылечились 333 505 пациентов, скончались 4 910.

Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.