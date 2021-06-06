Главное о COVID в Грузии на 6 июня: число выявленных случаев снижается

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Из 504 новых случаев заражения, выявленных за последние сутки в стране, 258 зафиксированы в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Инфицирование по регионам за последние 24 часа выглядит следующим образом:
|Регион
|Число новых случаев
|Аджария
|50
|Имерети
|50
|Самегрело - Земо Сванети
|48
|Квемо Картли
|36
|Кахети
|24
|Шида Картли
|15
|Самцхе-Джавахети
|8
|Мцхета-Мтианети
|8
|Гурия
|7
|Рача-Лечхуми и Квемо Сванети
|0
В настоящее время в стране насчитывается 10 657 активных случаев заражения, из них 3 418 человек проходят лечение в больницах, 630 граждан размещены в ковид-гостиницах, 6 609 человек проходят курс лечения от вируса на дому. В самоизоляции остается 16 462 человека.
Состояние 752 человек расценивается как тяжелое, 207 пациентов подключены к ИВЛ.С начала пандемии в стране по сегодняшний день в Грузии выявлено 349 098 случаев заражения, вылечились 333 505 пациентов, скончались 4 910.
Первый случай коронавируса в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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