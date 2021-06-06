Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 400 штрафов

За последние сутки штраф в размере 20 лари за нарушение правил ношения масок выписали 288 гражданам

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. МВД Грузии за минувшие сутки выявило 411 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

За последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 288 гражданам. Еще 63 штрафа было выписано за повторное нарушение масочного режима. Размер штрафа – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 60 случаев.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Накануне полицией было выявлено 518 нарушений.

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