18:41 07 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Полицейские

Ковид-ограничения в Грузии: за сутки выписано более 400 штрафов

© Sputnik / STRINGER
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
11210
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/04/1a/251564254.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/society/20210606/251946216/Kovid-ogranicheniya-v-Gruzii-za-sutki-vypisano-bolee-400-shtrafov.html

За последние сутки штраф в размере 20 лари за нарушение правил ношения масок выписали 288 гражданам

ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. МВД Грузии за минувшие сутки выявило 411 нарушений ограничений, введенных в стране из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране действуют строгие ограничения: обязательное ношение масок на улице и ограничение на передвижение с 23:00 до 04:00, так называемый "комендантский час".

Эпидемия коронавируса - вакцинация населения
© Sputnik / STRINGER
Главное о COVID в Грузии на 6 июня: число выявленных случаев снижается

За последние сутки штраф в размере 20 лари (примерно 6 долларов) за нарушение правил ношения масок выписали 288 гражданам. Еще 63 штрафа было выписано за повторное нарушение масочного режима. Размер штрафа – 40 лари.

Остальные нарушения – это игнорирование запрета на появление на улице в ночное время. За последние сутки было выявлено 60 случаев.

Размер штрафа за нарушение ограничения на передвижение в ночные часы составляет две тысячи лари (586,5 доллара) с физического лица и 10 тысяч лари (2,9 тысячи долларов) – с юридического.

Эпидемиологи полагают, что масочный режим в Грузии сохранится минимум еще год, пока вакцинацию от коронавируса не пройдет 70% населения.

Накануне полицией было выявлено 518 нарушений.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Грузии в 2021 году (369)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, МВД Грузии, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта - видео
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться